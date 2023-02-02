الصقر: يريدون وأد «الغرفة».. ونحن باقون ومستمرون

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دعا رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر، القطاع الخاص للوقوف بجانب «الغرفة» ضد الهجمة الشرسة غير المبررة التي تتعرض لها في استهداف واضح لوأد دورها.

وأضاف الصقر على هامش افتتاح المنتدى القانوني الاقتصادي، ان ما تتعرض له الغرفة يضر بالقطاع الخاص والكويت بشكل عام.

وقال الصقر: اننا باقون ومستمرون في دعم القطاع الخاص، مشددا على ان دعم القطاع الخاص رسالة موجهة لمن يسعون لوأد دور الغرفة، موضحا «كنا في مجلس الأمة منذ 10 أيام وشرحنا بشكل تفصيلي دور الغرفة في دعم وتطوير القطاع الخاص». وقدر الصقر قيمة المطالبات التي خضعت للتحكيم التجاري بنحو ملياري دولار لـ 300 دعوى تحكيمية، بتحكيم من مجلس امناء من خارج الغرفة خلال الفترة من 1999 وحتى الان.

ودعا الصقر الى ان تأخذ الكويت بما اخذت به العديد من الدول لتطوير وترشيد عملية بناء التشريعات الاقتصادية والقانونية.

وتابع «لا يصل اي مشروع او مقترح تشريعي اقتصادي الى مرحلة المناقشة النيابية الا بعد ان يتوافر مثل هذا التقييم للسلطتين، اللتين يبقى لهما كامل الحق في مراعاة او عدم مراعاة مخرجات هذا التقييم وتوصياته».