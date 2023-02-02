استنزاف 63 مليار دينار من الاحتياطي العام في 7 سنوات!

الأولى

? كتب عمر أبو الفتوح وعبدالله عثمان

أبدت مصادر لـالنهار، تعجبها من الخلل الكبير في التعامل مع المالية العامة للدولة، لافتة الى أن تراكم الاختلالات التي تعاني منها الميزانية استنزف لسيولة الاحتياطي العام، موضحة ان غالبية دول الخليج عادت للفوائض مستفيدة من اسعار النفط ونمو الايرادات السياحية باستثناء الكويت التي تنهش المطالبات الاستثنائية مواردها.

وقالت ان 63 مليار دينار استنزفت من الاحتياطي العام للدولة في 7 سنوات، موضحة أن ابرز الاختلالات تتمثل في عدم عدالة الرواتب، والكوادر والمعاشات الاستثنائية، والبدلات و الامتيازات، وغيرها من البنود المستحدثة التي حرمت الميزانية العامة من تحقيق الفوائض التي كانت مرتقبة مع ارتفاعات النفط.

وبينت أن دول الخليج عادت للفوائض مرة أخرى على وقع الإصلاحات الكبيرة والمتدرجة في القطاعات كافة، ووفق معايير مهنية وعلمية بحتة تم تطبيقها على أرض الواقع واستفادت منها الدولة والمواطنون.

وأضافت أن استمرارية التأزيم بين السلطتين من كبرى المشكلات التي تواجه الكويت وستظل تلك الأزمة موجودة طالما غاب التعاون في التعاطي مع الأزمات الكبيرة التي تواجهها الكويت.

وأشارت إلى أن الكثير من الإمكانيات لا تزال غير مستغلة ومعطلة وتحتاج إلى مزيد من الدفع الحقيقي ومواصلة العمل على التطوير والتحديث خاصة ما يتعلق بخلق بيئة جاذبة للاستثمار وتشجيع القطاع الخاص على العمل ورفع معدلات الانتاجية.

وقالت إن غياب الشفافية والتغاضي عن حساب المقصرين من الأسباب الرئيسة لتراجع وتيرة الإنجازات المطلوب تحقيقها في المشاريع التنموية التي تعاني دورة مستندية عقيمة وغيابا كبيرا في التنسيق ما بين الجهات.

ولفتت الى أن حصيلة الأعوام الأربع الممتدة من 2020/2021 وحتى 2023/2024 كانت مخيبة للآمال وأسفرت عن عجوزات مالية بلغت 19 مليار دينار.