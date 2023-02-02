«الأشغال» تلجأ لـ«التجربة القطرية» لإصلاح الشوارع

الأولى

كشفت وزيرة الأشغال وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. أماني بوقماز عن تفعيل مذكرة التفاهم القائمة بين الكويت وقطر في مجال تحسين أعمال تنفيذ وإنشاء وصيانة الطرق بين البلدين وتبادل المعلومات والخبرات والأبحاث الميدانية في هذا الخصوص. واضافت انها بحثت مع وزير البلدية القطري د. عبدالله السبيعي ووزير المواصلات جاسم السليطي كل على حدة في الدوحة العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات المواصلات وخدمات النقل والبنية التحتية المرتبطة بها والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها كما بحثت العلاقات بين البلدين في مجال الأشغال والبنية التحتية والطرق والتخطيط العمراني.