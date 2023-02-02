الخميس 02 فبراير 2023 ,12 رجب 1444
رقم العدد:
4329
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
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دوليات
اقتصاد
رياضة
منوعات
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
وطن النهار
وطن النهار
الخميس Al wanees
آراء
مال وأعمال
مال وأعمال
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
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الوافدون يرتكبون %70 من الجرائم...! أين سياسة التكويت يا محترمين...؟! نبي همة شباب الديرة!
تائه
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