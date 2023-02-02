دول الخليج عادت للفوائض.. والكويت «مكانك راوح»

مال وأعمال

أبدت مصادر لـ«النهار»، تعجبها من الخلل الكبير في التعامل مع المالية العامة للدولة، لافتة الى أن تراكم الاختلالات التي تعاني منها الميزانية استنزفت سيولة الاحتياطي العام، بسبب الضغوط من عجز وخسائر شركات القطاع العام، موضحة ان غالبية دول الخليج عادت للفوائض مستفيدة من اسعار النفط ونمو الايرادات السياحية باستثناء الكويت التي تنهش المطالبات الاستثنائية مواردها.

وقالت ان 63 مليار دينار استنزفت من الاحتياطي العام للدولة في 7 سنوات، موضحة أن ابرز الاختلالات تتمثل في عدم عدالة الرواتب، الكوادر والمعاشات الاستثنائية، البدلات، الامتيازات، وغيرها من البنود المستحدثة التي حرمت الميزانية العامة من تحقيق الفوائض التي كانت مرتقبة مع ارتفاعات النفط.

وبينت أن دول الخليج عادت للفوائض مرة أخرى على وقع الإصلاحات الكبيرة والمتدرجة في جميع القطاعات، ووفق معايير مهنية وعلمية بحتة تم تطبيقها على أرض الواقع واستفاد منها الدولة والمواطنون هناك. وأضافت أن استمرارية التأزيم بين السلطتين من كبرى المشكلات التي تواجه الكويت وستظل تلك الأزمة موجودة طالما غاب التعاون وسادت القوانين الشعبوية في التعاطي مع الأزمات الكبيرة التي تواجهها الكويت.

وأشارت إلى أن هناك الكثير من الإمكانيات لا تزال غير مستغلة ومعطلة وتحتاج إلى مزيد من الدفع الحقيقي ومواصلة العمل على التطوير والتحديث خاصة ما يتعلق بخلق بيئة جاذبة للاستثمار وتشجيع القطاع الخاص في العمل ورفع معدلات الانتاجية. ولفتت المصادر أن التراكمات المالية الإجمالية غير الضرورية وغير المبررة وتحميل النفقات العامة للدولة بها، وراء غياب الفوائض المالية والتي تنوء سنوياً بسداد تلك التراكمات.

وقالت إن غياب الشفافية وحساب المقصرين كان أحد الأسباب الرئيسية لتراجع وتيرة الإنجازات المطلوب تحقيقها في المشاريع التنموية التي تعاني دورة مستندية عقيمة وغيابا كبيرا في التنسيق ما بين الجهات للعمل. ولفتت أن حصيلة الأعوام الأربعة الماضية الممتدة من 2020/2021 وحتى 2023/2024 كانت مخيبة للآمال وأسفرت عن عجوزات مالية بلغت 19 مليار دينار.

