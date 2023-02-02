السعدون: غير معقول صرف مليارات للرواتب

مال وأعمال

قال الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس ادارة شركة الشال جاسم السعدون ان ما حدث في الميزانية العامة للدولة عكس ما جاء في بيان وزارة المالية والتي شهدت تغيير القيود إضافة إلى عدم زيادة بالايرادات بل تم النقل. وأضاف خلال الحلقة النقاشية بعنوان الكويت- الدولة المستدامة والتي اقامتها شركة رساميل أن بيان «المالية» ذكر تتبع الدولة خطة محكمة لزيادة الإيرادات غير النفطية بشكل تدريجي على مدى السنوات القادمة بالإضافة إلى إصلاحات لتقنين وترشيد المصروفات وزيادة كفاءة الإنفاق والتي ستدخل حيز التنفيذ تدريجيا، الا ان ما شهدناه في الميزانية حدوث العكس.

وأكد السعدون ان العلاج موجود لدينا والرؤى كثيرة بالكويت بقدر ما وضعها معقد الا ان حلها سهل جداً، فالدولة تحتاج عقلا وتغيير ادارة.

وأفاد انه لو لم تحدث الحرب الروسية- الاوكرانية لكانت الفرصة قد فاتت علينا، منوهاً الى اننا قبل عامين كنا نشكو من كل شيء الى ان حدثت الحرب الروسية- الاوكرانية والتي صاحبها ارتفاع اسعار النفط الى معدل 102 دولار خلال 8 شهور واليوم بلغ 80 دولارا هبط النفط الكويتي 19%، فالحكومة تعيش يومها. وتمنى السعدون ان تأتي حكومة مختلفة تماماً، وان تقوم باسقاط على المستقبل والاجتماع لبحث المستقبل، قائلاً: « اذا كان عاجبكم الوضع وقابل للاستمرار فنحن نعتذر». وطالب السعدون اسقاطا بسيطا على المستقبل، فمن غير المعقول صرف كل هذه المليارات للرواتب والاجور والدعوم دون وجود تعليم ولا طرق ولا شيء فالرقم بحد ذاته يعد كبيراً. وأكد في الخمسينات كانت الكويت والحكومة توظف 57% من مواطنيها، اما الان توظف 83.6% في عام 2022، كما اننا نجد اليوم في الميزانية مبلغ نصف مليار دينار لتوظيف 21 ألف مواطن، متسائلاً أين سيتم توظيفهم، كما ان الـ 75 ألف مواطن القادمين لسوق العمل خلال الـثلاث سنوات المقبلة أين سيتم توظيفهم؟

وتحدث السعدون عن الجوانب المالية للميزانية وما حدث خلال العام 2020 وكيف كانت الدولة تشكو من زيادة الرواتب. وتطرق للحديث عن دفع الحكومة مبلغ 4 مليارات دينار لشراء الكرسي ولم تنجح حيث ان هناك 4 حكومات من يوليو 2020 لا يوجد استقرار بدليل لا نعلم من هم الوزراء؟

وفي جانب البناء البشري في العام الدراسي وجدنا في البرنامج الحكومي ان هناك نصا واضحا يقول ان مستوى التعليم بالكويت متخلف 4 سنوات 8 من 10 حيث ان الطالب في الصف السابع هو الان في الثانوية العامة وهو الامر يجب التعامل معه، كما ان مخرجات التعليم في العام 2021-2022 في نتائج الثانوية فمستوى النجاح 84% و أكثر 34% منهم نسب النجاح تتجاوز الـ 90% لذا كيف يتولى زمام الدولة مستقبلا. واشار الى انه كيف يتم معالجة هذا الامر في ظل حكومات جينات محاصصة، والاولى الاهتمام بالموارد المالية وقدراتنا البشرية فهم من يتولى شؤون البلد، متسائلاً كيف يتم تولية الـ«غشاش» على شؤون الدولة، فكل التجارب بالعالم كسنغافورة والصين وتركيا النخبة من قادوا التحول الكبير في اقتصاداتهم ليكونوا الاكبر في العالم. وأكد اننا كي ننهض مستقبلا لدينا فرصة كبيرة فلا زالت الموارد المالية موجودة والبشر متميزين بالقيادة، لكن اذا تم الاختيار على اسس ولد العم والخال والطائفية فبالنهاية ستستقيل الحكومة خلال شهرين او ثلاث، فالحكومة ليست مشكلتها الاساسية الرؤى لان منذ الثمانيات لدينا عدة رؤى كثيرة، وانما استنساخ حكومات لا يمكن ان تتأمر على الكويت حتى تضعهم في هذه المناصب، وبالتالي فرصتنا كبيرة في ان ننجو لكن اذا استمررنا في استنساخ حكومات جينات المحاصصة.

وأفاد السعدون اننا الان وصلنا لطريق مسدود ورأينا ذلك في الميزانية فلا يمكن ان نستمر في الانفاق بهذه الطريقة الى جانب التوظيف بهذه الاعداد، لذلك وصلنا لمرحلة يجب اتخاذ القرار.

وبين ان لدينا فرصة ويجب ان لا نتأخر في الحلول لان التكلفة ستكون اكبر ولكن تحتاج الى ايمان بشكل صادق اننا نستطيع ان ننهض بالبلد ونعود افضل مما كنا لكن نحتاج الى قرار جراحي ولكن من يتخذ هذا القرار؟! وبين ان مستوى الانفاق زاد في الميزانية ووصل الى 26 مليار دينار، مشيراً الى ان تلك الزيادة لم تذهب لخلق فرص العمل بل ذهبت لحصة الرواتب والاجور والدعوم.

