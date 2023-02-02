193 مليون دينار مكاسب البورصة

مال وأعمال

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها امس على ارتفاع مؤشرها العام 30?04 نقطة ليبلغ مستوى 7307?33 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0?41 في المئة مما ساهم في ارتفاع القيمة السوقية للبورصة بنحو 193 مليون دينار بعدما صعدت امس الى مستوى 46.801 مليار دينار مقابل نحو 46.608 مليار دينار في جلسة الامس. واشار محللون الى ان السوق يشهد حالة ترقب بعد اعلان الميزانية العامة والاستحقاقات التي ستلتزم بها الدولة في العام المقبل وذلك بالاضافة الى تراجع اسعار النفط وترقب نتائج الشركات لعام 2022. وشهدت البورصة تداول 132?2 مليون سهم عبر 8559 صفقة نقدية بقيمة 35?7 مليون دينار (نحو 108?17 مليون دولار). وانخفض مؤشر السوق الرئيس تسعة نقاط ليبلغ مستوى 5614?36 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0?16 في المئة من خلال تداول 75?1 مليون سهم عبر 3828 صفقة نقدية بقيمة 9?2 ملايين دينار (نحو 27?8 مليون دولار). وارتفع مؤشر السوق الأول 45?01 نقطة ليبلغ مستوى 8130?42 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0?56 في المئة من خلال تداول 57 مليون سهم عبر 4731 صفقة بقيمة 26?5 مليون دينار (نحو 80?2 مليون دولار). في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 15?8 نقطة ليبلغ مستوى 5709?65 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0?28 في المئة من خلال تداول 57 مليون سهم عبر 2272 صفقة نقدية بقيمة سبعة ملايين دينار (نحو 21?2 مليون دولار).

