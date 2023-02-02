«المركز»: ارتفاع الأسواق مع تراجع التضخم

مال وأعمال

أوضح المركز المالي الكويتي «المركز»، في تقريره الشهري عن أداء أسواق الأسهم الخليجية لشهر يناير 2023، أن السوق الكويتي شهد تراجعاً هامشياً خلال الشهر، بخسارة شهرية بلغت نسبتها 0.2%. ومن بين القطاعات في بورصة الكويت، كان مؤشر قطاع الاتصالات والقطاع المصرفي الرابح الأكبر خلال الشهر بارتفاع وصل إلى 1.4% و1.1% على التوالي، بينما خسر القطاع الصناعي 9.2% خلال يناير. ومن بين شركات السوق الأول، حقق سهم ألافكو وسهم بنك الكويت الدولي أكبر مكاسب خلال الشهر بنسبة 5.4% و3.6% على التوالي. وكان التراجع الأكبر لسهمي أجيليتي وطيران الجزيرة بنسبة 17.9% و14.7% على التوالي.

وقد رفع بنك الكويت المركزي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من 3.5% إلى 4.0% في يناير، قبل أيام من الاجتماع الشهري المقرر لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ووفقاً لتوقعات الأمم المتحدة، فمن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت بنسبة 2.8% بينما يُقدر التضخم في البلاد بنسبة 3.2% في عام 2023. وانخفض معدل التضخم في الكويت خلال ديسمبر إلى 3.15% على أساس سنوي، بنسبة أقل بصورة طفيفة منه في شهر نوفمبر الماضي بنسبة 3.18%. ومن جانبها، أكدت وكالة فيتش على نظرة مستقبلية مستقرة للكويت بتصنيف ائتماني عند AA- ، منوهة إلى قوة الرصيد المالي.

وعلى صعيد المنطقة، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لدول مجلس التعاون الخليجي (S&P GCC Composite) بنسبة 1.7% خلال الشهر. وسجل المؤشر العام لسوق أبوظبي أكبر تراجع في يناير بنسبة 3.9%، ، وكان مؤشر سوق السعودية وسوق قطر الرابح الأكبر بنسبة 3% و2.4% على التوالي خلال نفس الفترة، مدعومة بنتائج أعلى من المتوقع حققتها الشركات القيادية في السوقين.

وأشار تقرير «المركز» أن البنك الدولي قام بتعديل توقعاته للناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 لدولة الإمارات صعوداً إلى 4.1%، مدعوماً بالنمو القوي في القطاع ووفقاً لهيئة الأوراق المالية والسلع، فإن الإمارات لديها 11 اكتتاباً أولياً قيد التنفيذ بقيمة تزيد على 8 مليارات درهم إماراتي، وذلك بعد عام استثنائي سجله العام 2022. وارتفع معدل التضخم في السعودية بنسبة 3.3% على أساس سنوي في ديسمبر 2022، مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع معدلات التأجير في القطاع السكني. واقترح البنك المركزي السعودي إطلاق الخدمات المصرفية المفتوحة في الربع الأول من عام 2023، في خطوة من المتوقع لها أن تعزز قطاع الخدمات المصرفية والمالية في المملكة. وارتفع معدل التضخم في قطر إلى 5.9% على أساس سنوي في ديسمبر 2022، وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2022. وجاء الارتفاع مدفوعاً بأداء قطاعي الترفيه والضيافة، في أعقاب إقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم في عام 2022.

ونوّه تقرير «المركز» إلى أن أداء الأسواق المتقدمة جاء إيجابياً خلال يناير، حيث حقق مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنتليجنس العالمي (MSCI World) ارتفاعا بنسبة 7% ومؤشر ستاندرد أند بورز 500 (S&P 500) بنسبة 6.2%. وعززت البيانات الاقتصادية حول معدلات التضخم المعتدلة، وتوقعات ركود قصير الأجل في المدى القريب، المشاعر الإيجابية بين المستثمرين. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 5.7% على أساس سنوي خلال ديسمبر، في أبطأ زيادة خلال العام.

وانخفض إنتاج التصنيع في الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 1.3% على أساس شهري في ديسمبر. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو بنسبة 9.2% على أساس سنوي في ديسمبر، وهو ما كان أقل من توقعات السوق.

