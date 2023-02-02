الصقر: باقون ومستمرون في تمثيل ودعم القطاع الخاص

مال وأعمال

دعا رئيس غرفة وتجارة الكويت محمد جاسم الصقر القطاع الخاص للوقوف بجانب «الغرفة» ضد الهجمة الشرسة غير المبررة التي تتعرض لها في استهداف واضح لوأد دور الغرفة.

وأضاف الصقر خلال كلمته التي ألقاها، صباح أمس، على هامش افتتاح المنتدى القانوني الاقتصادي الذي أقيمت فعالياته بغرفة التجارة والصناعة بتنظيم من مجموعة الياقوت والفوزان القانوينة و«جلوبال ديوان» الفرنسية أن ما تتعرض له الغرفة يضر بالقطاع الخاص ولدولة الكويت بشكل عام.

وأكد الصقر قائلا «اننا باقون ومستمرون في دعم القطاع الخاص، مشدداً على أن دعمنا للقطاع الخاص رسالة موجهة لمن يسعون لوأد دور الغرفة، موضحا اننا كنا في مجلس الامة منذ عشرة ايام وشرحنا بشكل تفصيلي دور الغرفة في دعم وتطوير القطاع الخاص. ولفت أن فريق «الغرفة» استعرض أهمية دورها أمام مجلس الأمة قبل 10 أيام في إطار شرح الدور المحوري للغرفة في تطوير القطاع الخاص مضيفاً «نحن باقون ومستمرون في دعم القطاع الخاص».

وقدر رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر قيمة المطالبات التي خضعت للتحكيم التجاري من قبل المركز المتخصص بنحو الملياري دولار بتحكيم من مجلس أمناء من خارج الغرفة.

وكانت عمليات التحكيم التجاري، الذي كان فاتحة أنشطتها قبل 64 عاماً تتم وفقاً لمعايير فنية بعيداً عن أروقة القضاء حيث استقبل المركز منذ نشأته وحتى الآن قرابة 300 دعوى تحكيمية.

وأفاد بأنه في مسيرة غرفة تجارة وصناعة الكويت ومنذ أول أيامها قبل أربعة وستين عاماً كان نشاط التحكيم واللجنة المتخصصة هو فاتحة أنشطتها، إعمالاً وتطويراً لدور أهل السالفة في تسوية المنازعات التجارية من خلال لجنة التحكيم التجاري والتعريفات، التي تطورت عام 1999 إلى مركز الكويت للتحكيم التجاري. الذي يعمل تحت مظلة الغرفة ويشرف عليه مجلس أمناء مستقل، ويقدم كل التسهيلات الفنية واللوجستية لحل المنازعات التجارية بعيداً عن أروقة المحاكم، دون أن يتدخل في العملية التحكيمية ذاتها.

وقال الصقر على هامش المنتدى الاقتصادي القانوني بين أوروبا ودولة الكويت ومستثمري دول مجلس التعاون الخليجي «ليس غريباً أن تقبل غرفة تجارة على المشاركة في هذا المنتدى ثنائي التخصص، بل الغريب ألا تفعل. فنحن هنا في حضرة القانون والاقتصاد معاً؛ والقانون هو سبب نشوء غرف التجارة في العالم، والاقتصاد هو هدف هذا الوجود».

وأضاف أنه قبل أربعة قرون وأكثر، كان في ميناء مرسيليا الفرنسي غرفة منزوية هاربة من ضوضاء المكان يلتقي فيها ممثلو شركات الملاحة والتأمين وأصحاب البضائع، لمعالجة ما ينشأ بينهم من قضايا ومنازعات. وكان ما يتوصل إليه المجتمعون يعتبر بمثابة قرار نهائي تلتزم به الأطراف كافة احتراما للعرف والعادة وأصول التعامل.

وأوضح الصقر أن اللقاء يتيح فرصة مناسبة لكي تؤكد الغرفة ما سبق أن طرحته مراراً، وهو أن تأخذ الكويت بما أخذت به العديد من الدول لتطوير وترشيد عملية بناء التشريعات الاقتصادية، من خلال إعداد تقييم تحليلي للنتائج المتوقعة للتشريع المقترح على الصعيدين الاقتصادي والمجتمعي، يبيّن أهداف هذا التشريع، والبدائل المتاحة، وانعكاساته على المالية العامة، وعلى تنافسية الاقتصاد الوطني، فضلاً عن آثاره على المواطنين وعلى قطاع الأعمال. وتابع «لا يصل أي مشروع أو مقترح تشريعي اقتصادي إلى مرحلة المناقشة النيابية إلا بعد أن يتوافر مثل هذا التقييم للسلطتين، اللتين يبقى لهما كامل الحق في مراعاة أو عدم مراعاة مخرجات هذا التقييم وتوصياته».

شراكة وتعاون

وبدوره، أوضح رئيس اتحاد الشركات الاستثمارية صالح السلمي أن فرنسا والكويت يشتركان في شراكة نموذجية تقوم على التقدير والتعاون والوفاق. بالإضافة إلى التجارة، يتعاون البلدان أيضًا في العديد من المجالات الأخرى، بما في ذلك الثقافة، والتعليم، والطبابة، والدفاع.

وقال: أقامت فرنسا والكويت علاقة تجارية متبادلة، حافظتا من خلالها على علاقة اقتصادية قوية، حيث تجاوز التبادل التجاري السنوي 700 مليون دولار، مبيناً أن كلا البلدين استفادا بشكل كبير من تبادل مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات، بما في ذلك تلك المتعلقة بالنقل والبناء، والأزياء، وقطاع النفط، والغاز. وأضاف السلمي: تعمل أكثر من 20 شركة فرنسية حاليًا في الكويت تبذل جهودًا متضافرة لتسهيل تحقيق رؤية الكويت 2035. بالإضافة إلى ذلك، تقوم أكثر من 2400 شركة فرنسية بتقديم الخدمات والتصدير إلى الكويت.

وبين أن الملتقى، فرصة لاكتشاف الفرص الاستثمارية العديدة التي تقدمها بلداننا لنساهم في بناء أوطاننا ونشهد على تطورها. وأشار إلى أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية للشركات الفرنسية لعملها في الكويت والتي ستكون مفيدة لتنمية البلاد. وتشمل هذه الفرص مشاريع البنية التحتية وتطوير الطاقة المتجددة، مما يوفر منصة كبيرة للشركات الفرنسية لتقديم مساهمة ملموسة للكويت. وأوضح أن عالم المال والأعمال يتقدم باستمرار والبقاء على اطلاع بآخر التطورات أمر حيوي للنجاح. ومن أجل البقاء في صدارة المنافسة، من المهم البحث بنشاط عن فرص استثمارية جديدة واستكشاف سبل جديدة في مجال الأعمال.

وفيما يتعلق بممارسة الأعمال التجارية في الكويت، بين السلمي أنه تم اتخاذ خطوات كبيرة في السنوات الأخيرة، ونفذت مجموعة من الإجراءات لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال التجارية. وشملت هذه الإجراءات تبسيط الإجراءات والحد من البيروقراطية، وبالتالي تسهيل عملية ممارسة الأعمال التجارية في الدولة وجعلها أكثر كفاءة لبدء الأعمال التجارية وتشغيلها في الكويت.

واجهة الكويت

ومن ناحيته، أوضح المدير والشريك في مجموعة الياقوت والفوزان القانونية خليفة الياقوت أن غرفة تجارة وصناعة الكويت تعد واجهة الكويت والداعم الأول والرئيسي للقطاع الخاص، وتدعم خلق بيئة اقتصادية وقانونية قوية تدعم القطاع الخاص وتعمل في الوقت ذاته على دفع عجلة الاستثمارات المحلية والأجنبية وخلق بيئة جاذبة في هذا الخصوص من خلال التنسيق مع عدد من الجهات المعنية بتطوير الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ولفت الياقوت الى ان مجموعة الياقوت والفوزان القانونية تعمل يداً بيد مع جميع الجهات الفاعلة في الكويت لدعم البيئة الاقتصادية من خلال خلق بيئة تشريعية وقانونية قادرة على توفير مناخ قانوني واقتصادي قادر على استيعاب القوانين الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر.

وأضاف أننا لن نتوقف عن إقامة هذا النوع من المنتديات العالمية، الذي يمثل فرصة حقيقية لتبادل الرؤى والأفكار الاستثمارية والتجارية التي تعزز البيئة الاستثمارية وتضع خارطة طريق حقيقية أمام الراغبين في الاستثمار داخل دولة الكويت.

وبين أن رعاية غرفة تجارة وصناعة الكويت واتحاد الشركات الاستثمارية، يمثل أكبر دعم حقيقي لخلق فرص استثمار حقيقية داخل الكويت سواءً للمستثمر المحلي أو الأجنبي.

وقال إننا نستهدف تطوير البيئة القانونية والاقتصادية والاستثمارية، لتعزيز دورها في جذب المزيد من الاستثمارات مستقبلاً، مضيفاً لدينا قوانين جيدة وقابلة للتطور، كما نمتلك بيئة استثمارية قادرة على جذب الاستثمارات وما نستهدفه هو مواكبة تلك البيئة لفتح آفاق أوسع للاستثمار والتجارة عالمياً. وقال إن الكويت لديها مركز تحكيم تجاري منذ 50 عاماً وبه العديد من الخبرات القانونية المتميزة والقادرة على حل الكثير من النزاعات التجارية والاستثمارية، كما أننا لدينا قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ppp والذي أنشئت بناءً عليه العديد من الشركات منها محطة شمال الزور وغيرها من المشروعات الواعدة. وشدد الياقوت على أن المنتدى القانوني الاقتصادي العالمي يستهدف بالأساس خلق بيئة قانونية واقتصادية قادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وكذلك جذب المستثمر المحلي للعمل في الكويت وحل جميع الإشكاليات التي تواجهه.

قناة تواصل

ومن جانبه، رحب الرئيس التنفيذي في مجموعة ديوان العالمية إريك شيل بانعقاد هذا المنتدى القانوني الاقتصادي العالمي والذي يمثل قناة اتصال حقيقية بين المشاركين في المنتدى والذي يعد بمثابة فرصة لفتح مزيد من العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين الكويتي والفرنسي وفق رؤية مشتركة تحقق مصلحة البلدين. وقال إنه قابل العديد من المستثمرين وصناع القرار في الكويت سابقاً ولكن منتدى اليوم هو لقاء يجمع الجانبين لفتح جميع القضايا والتحديات والتطلعات بشكل أكثر انفتاحية وقدرة على بناء جسور تواصل بين الطرفين.

