«التحكيم التجاري» اختتم المرحلة الثانية من «إعداد المحكمين»

مال وأعمال

اختتم مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت، أعمال المرحلة الثانية من برنامج إعداد المحكمين والتي أقيمت على مدار ثلاثة أيام في الفترة من 29 - 31 يناير 2023، حيث بدأت أولى مراحل البرنامج في 22 يناير الماضي، حيث يقيم المركز بصفة دورية برنامج إعداد المحكمين وذلك في إطار برنامجه القانوني لعام 2023.

وصرح عبدالله الشايع - رئيس مجلس إدارة المركز بأن هذا البرنامج يهدف إلى إعداد جيل من المحكمين مؤهلين لإدارة العملية التحكيمية بدايةً من تقديم طلب التحكيم وانتهاءً بصدور حكم حاسم في النزاع بين أطرافه. وذلك من خلال برنامج علمي وتدريبي عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه، والتطور الحاصل في الفكر القانوني التحكيمي، والمشكلات العملية التي يواجهها التحكيم سواء فيما يخص الإجراءات أو بعد صدور الحكم فيه، كما يأتي تنظيم هذا البرنامج لتلبية الاحتياجات التدريبية للمؤسسات والأفراد في مجال التحكيم التجاري، الذي يكتسب أهمية متزايدة باعتباره من أهم الطرق الحديثة لفض المنازعات الناشئة عن العقود التجارية. وأضاف الشايع أن سعي المركز لإقامة مثل هذا البرنامج يأتي إيماناً بعظم المسؤولية وجلال الأمانة التي التزم بها المركز وذلك ببذل الجهد الذي يثري مجال الاستثمار في البلاد؛ وينهض بالتجارة والاقتصاد، ليدفع بها إلى آفاق أرحب وأوسع، لمواكبة التطورات وإدراكاً منه بأهمية اللجوء إلى التحكيم كضمانة إجرائية لجذب الاستثمارات الدولية، كونه يعد أحد أبرز أدوات قياس مناخ الاستثمار وإقامة الأعمال، وهو الأمر الذي يتوافق مع روابط هذه الاستثمارات وخصوصية ما تفرزه من منازعات.

وأكد الشايع أن ثقافة التحكيم في دولة الكويت ما زالت بحاجة إلى مزيد من الجهد لنشرها، معتبراً أن المسألة ثقافية بالدرجة الأولى وأنها ما تزال غير فاعلة بالشكل الكافي في مجتمعاتنا العربية عامة، وهو ما يتطلب سرعة إحداث التشريعات التحكيمية المعاصرة لمواجهة المشكلات العملية التي يواجهها التحكيم سواء فيما يخص الإجراءات أو بعد صدور الحكم فيه.

يذكر أنه قد حاضر بالمرحلة الأولى من برنامج إعداد المحكمين د.صباح اليوسف أستاذ مساعد بقسم القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة الكويت والأمين العام الأسبق لمركز الكويت للتحكيم التجاري، والتي عقدت في الفترة من 22-24 يناير المنصرم، حيث تضمنت هذه المرحلة التعريف بمفهوم التحكيم وماهيته وشرط ومشارطة التحكيم وصياغته القانونية وعيوب الصياغة ومبدأ سلطان الإرادة فيما يتعلق باللجوء للتحكيم وأهم مميزاته بديلاً عن القضاء العادي.

كما حاضر بالمرحلة الثانية د. عوني الموسى - المحكم والمحامي الألماني وأستاذ القانون الدولي الخاص بجامعة الوسيل بدولة قطر، والذي تطرق للعديد من الموضوعات المتعلقة بإجراءات العملية التحكيمية ومقر التحكيم ونطاقه والقانون الواجب التطبيق، وطرح أمثلة لبعض القضايا السابقة، وأسباب الدفع ببطلان شرط التحكيم، وأثره على أحكام المحكمين، واختتم المحاضر هذه المرحلة بعقد محكمة صورية لقضية تحكيمية كنموذج تدريبي عملي يحاكي القضايا التحكيمية محلياً وعالمياً ويراعي جميع ظروف القضايا التحكيمية ومتطلباتها مع تطبيقات عملية.

