«الأهلي المتحد»: فهد المطيري فاز بـ 100 ألف دينار من «الحصاد»

مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي المتحد عن نتيجة السحب الشهري من برنامج جوائز الحصاد الإسلامي، والذي أقيم امس (الأربعاء) في المقر الرئيسي للبنك، بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة. وحصل على الجائزة وقيمتها 100 ألف د.ك العميل فهد علي حويمد المطيري.

وبهذه المناسبة قدمت رئيسة إدارة قنوات التوزيع البديلة بالبنك الأهلي المتحد هنادي خزعل التهنئة للفائز متمنية له دوام التوفيق، وأعربت عن أملها أن يحالف التوفيق جميع عملاء البنك في السحوبات القادمة، معربة في الوقت ذاته عن سعادتها البالغة بالثقة الغالية التي يضعها العملاء في البنك.

وأكدت خزعل أن البنك الأهلي المتحد حرص منذ إطلاق برنامج جوائز الحصاد الإسلامي على تقديم باقة حصرية من الجوائز بما يسهم في تحقيق تطلعات عملائه، ويعمل على تعزيز ثقافة الإدخار، وشدد على التزام البنك بتوفير الحلول المصرفية الحديثة، والتي تنسجم مع متطلبات العملاء المختلفة .

يقدم حساب الحصاد الإسلامي في باقته الحالية مجموعة أوسع من المزايا، حيث يحظى الرابحون من عملاء المتحد بجائزة شهرية بقيمة 100000 د.ك. بالإضافة إلى 10 جوائز أسبوعية بقيمة 1000 دينار كويتي لكل جائزة. وتبقي الجوائز الربع سنوية الكبري بقيمة 250000 د.ك. نقدا للرابح هي أهم ما يطمح إليه العملاء، حيث تمثل لهم فرصة حقيقية لتحقيق حلم العمر. وفضلا عن هذه الباقة من الجوائز الجذابة، هناك أيضاً أرباح سنوية متوقعة على أساس عقد الوكالة، وهو ما يزيد من جاذبية حساب الحصاد الإسلامي.

وينفرد حساب الحصاد بالعديد من المميزات، ومنها أنه أبسط وأسهل برنامج إدخار، فضلا عن ميزة فتح الحساب عبر الإنترنت بكل سهولة ويسر مع ميزة الإيداع الفوري في الحساب.

