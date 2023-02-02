«بوبيان» وقع شراكة استراتيجية مع تطبيق «بيمز»

مال وأعمال

وقع بنك بوبيان اتفاقية شراكة استراتيجية مع تطبيق Baims، احد المشاريع الكويتية الناشئة في مجال التعليم عن بُعد ، وذلك ضمن مساعيه المتواصلة للاهتمام بالمستقبل التعليمي لأبنائنا طلاب المرحلة الثانوية و الجامعة لاسيما من عملاء حساب PRIME مما يساعدهم على توفير الوقت وإدارة وقتهم وصولاً لمرحلة التفوق العلمي.

وتم توقيع اتفاقية الشراكة بين بنك بوبيان ممثلاً بحضور رئيس الخدمات المصرفية الخاصة والخدمات المصرفية الشخصية عبدالله المجحم و الرئيس التنفيذي من تطبيق Baims يوسف الحسيني بجانب عدد من مسؤولي البنك والتطبيق.

وقال المجحم تعليقاً على هذه الاتفاقية «لا يُخفى على أحد ما وصل إليه التعليم عن بُعد من أهمية, كونه أصبح من الضروريات الاساسية لتطوير النُظم وتحسين المنظومة التعليمية والتي بدورها تعزز كفاءة شرائح كثيفة من الطلاب في تحصيلهم الدراسي نظراً لاعتباره تجربة تعليمية متكاملة ومتطورة تتناسب مع تطورات الفترة الحالية.

وأوضح المجحم ان من خلال هذه الشراكة يصل بنك بوبيان إلى جزء من مساعيه نحو دعم شرائح عملائه من الشباب بما يتواكب مع متطلباتهم وتوجهاتهم وبنفس الوقت ما يتماشى مع توجهات البنك تجاه التوسع في الخدمات الرقمية والتحول الرقمي في مختلف قطاعات الأعمال حول العالم التى باتت جزءاً من حياتنا اليومية.

واضاف ان تطبيق Baims يعتبر من التطبيقات الذكية المميزة كونه يسد واحداً من أهم احتياجات ابنائنا الطلبة التي تتعلق بالتحصيل العلمي في مرحلة مهمة من حياتهم وهي مرحلة الدراسة الثانوية والجامعة باعتبارها مرحلة فارقة لهم.

من جانبه، أعرب الحسيني من تطبيق Baims عن سعادته بمثل هذه الشراكة مع بنك بوبيان لما تمثله من إضافة في مجال دعم وتطوير التعليم عن بُعد لابنائنا واخواننا الطلبة بما يتماشى مع التحديات التي تشهدها ساحة التعليم الرقمي حالياً. وأكد الحسيني ان المنصة توفر دروساً تعليمية متكاملة مسجلة ومباشرة تم تصميمها خصيصاً لمساعدة الطلبة على التحصيل الدراسي من خلال التواصل مع مجموعة من المعلمين المعتمدين وذوي خبرة كبيرة، والاستفادة من مسارات تعليمية تنظم الأداء الدراسي عبر الفيديوهات والاختبارات، وغيرها من الخصائص والميزات التحفيزية .

مضمون الاتفاقية

من جانبه أشار المجحم إلى ان الاتفاقية تضمن لعملائنا من حساب PRIME من طلبة الجامعة و ابنائنا من طلبة المرحلة الثانوية الحصول على مجموعة مميزة من العروض على الدورات والدروس مع توفير خدمات تعليمية متكاملة تم تصميمها بحسب مناهج الدراسية بالإضافة إلى تمكينهم من التواصل مع مدرسين معتمدين وذوي خبرة كبيرة بما يضمن تطوير حلول جديدة تناسب احتياجات الطلاب.

وأضاف «سوف نقدم لعملائنا من طلبة الجامعة من حساب PRIME خصماً يصل إلى 30% على مجموعة مميزة البرامج والدورات التعليمية الاختيارية المفيدة في تحصيلهم الدراسي إضافةً إلى خصم بنسبة 30% على جميع دورات اختبارات القدرات التابعة لجامعة الكويت، مما يتيح لهم الاستعداد للاختبار دون ضغط مادي على أولياء الامور. وبالنسبة لطلبة المرحلة الثانوية يمكنهم الحصول على دروس خصوصية مسجلة مسبقًا أو مباشرة مجانًا من تطبيق Baims والاستفادة من كبار المعلمين ذوي الخبرة التعليمية وملاحظاتهم التي تساعدهم في رحلة تفوقهم الدراسي.

وأكد المجحم ان بنك بوبيان يستهدف من خلال هذه الشراكات الاستراتيجية مع العديد من التطبيقات المعروفة في الفترة الأخيرة إلى منح عملائه المزيد من الخيارات والحصول على خدمات ومنتجات مميزة مشيراً إلى أن التطورات التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة دفعت بوبيان للاستثمار أكثر في الخدمات المصرفية الرقمية خاصة مع ارتباطها بالشباب.

