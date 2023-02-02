«أوبك+» أبقت مستويات إنتاج النفط دون تغيير

مال وأعمال

قالت مصادر من داخل «أوبك» إنّ الاجتماع أمس للجنة الوزارية الاستشارية للمنظمة وحلفائها أبقى على مستويات إنتاج النفط دون تغيير. «الاجتماع المرتقب (للتحالف المعروف بـ«أوبك+») لن يتخذ أي قرار جديد، وسيُبقي سياساته الإنتاجية الحالية بخفض قدره مليونا برميل يومياً، وهو المتفق عليه في أكتوبر الماضي»، حسب المصادر. يواجه تحالف «أوبك+» آفاقاً متقلّبة لسوق النفط، سواء لناحية العرض أو الطلب، مع قرب دخول العقوبات الأوروبية على خام روسيا حيّز التنفيذ، وذلك بموازاة تخفيف الصين مبدئياً للإجراءات المتعلقة بسياسة «صفر كوفيد» التي أدّت إلى تراجع الاستهلاك بشكل ملحوظ لدى أكبر مستورد للنفط في العالم.

