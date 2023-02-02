الملا: سأكون داعماً للقطاع النفطي وزيراً كنت أو مراقباً

مال وأعمال

نظمت وزارة النفط حفل جائزة التحول الرقمي (هاكاثون 2022) في نسختها الثانية، وذلك تحت رعاية وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط الدكتور بدر حامد الملا، ووكيل وزارة النفط الشيخ الدكتور نمر فهد المالك الصباح، والوكلاء المساعدين، ومسؤولي الشركات النفطية في مؤسسة البترول والأكاديميين من مختلف الجامعات والكليات المشاركة. وقالت وزارة النفط في بيان صحافي إن جائزة التحول الرقمي، توفر منصة للمشاركة بأفكار ونماذج أعمال مبتكرة تسهم في تحسين الأداء والتنمية المستدامة ودفع مسيرة التقدم نحو التحول الرقمي الشامل من أجل تحقيق أهداف رؤية دولة الكويت لعام 2035.

وعلى هامش الحفل، قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط الدكتور بدر الملا، انه تشرف خلال الفترة القصيرة الماضية وخلال الأشهر الثلاثة أن يسجل العديد من نجاحات القطاع النفطي، بداية من إبرام مذكرة التفاهم في موضوع حقل الدرة مع المملكة العربية السعودية، ومرورا بتحسين معدلات القدرة الإنتاجية لشركة نفط الكويت.

وأعرب الملا عن سعادته بهذا التفوق الذي يراه في القطاع النفطي والذي يستمر من أفضل لأفضل في عملية التحول الرقمي، مؤكداً انه سيكون دائما داعما للقطاع النفطي متواجدا معه وفي صفه، لأنه المورد الأول لهذا البلد، كما أنه المحرك الأساسي للدخل القومي، مضيفاً: «إن شاء الله يستمر هذا القطاع بالتطور دائما سواء كنت وزيرا أو مراقبا لهذا القطاع».

وذكر الملا أن المشاريع الرقمية التي تم تقديمها من الشباب في القطاع النفطي وفي وزارة النفط تأتي ضمن خطط وأولويات دولة الكويت في التحول الرقمي، حيث إن تلك المشاريع لها انعكاسات إيجابية كبيرة على القطاع النفطي مستقبلاً.

دعم الشباب

شدد الملا على دعمه المتواصل للشباب الكويتي للتوظيف في القطاع النفطي، حيث قال إن إعلان التوظيف الأخير في الشركات النفطية شهد تقديم عدد كبير وتوفير فرص وظيفية كثيرة للشباب الكويتي، والآن هم في طور الاختبارات لدى جهة محايدة هي جامعة الكويت وليس لدى القطاع النفطي، حيث حرصنا على الحياد التام في عملية الاختبارات وعلى ان تكون وزن المقابلة ممن ينجح في الاختبارات ان تكون بنحو خمسة في المئة وهذا تطبيق للوائح الإدارية الموجودة، مشيرا الى ان الفرصة مواتية والكثير ممن نجح في هذه الاختبارات الأخيرة الخاصة بالتخصص واللغة الإنكليزية، ولكن يبقى دائما في الاختبارات عملية تصفيات ونتمنى حظاً أوفر لمن لم يتمكن من النجاح هذه المرة أن يكون له فرصة في إعلانات توظيف لاحقة لاسيما ان هناك إعلانات توظيف خلال الفترة القادمة.

وأعرب الملا عن حرصه الشديد على دخول الشباب الكويتي للقطاع النفطي، متوقعا ان يتم دخول اعداد كبيرة للقطاع النفطي حيث إن المتقدمين بالآلاف وسيتم قبول مئات الأشخاص للتوظيف.

وألقى الدكتور بدر حامد الملا كلمة خلال الحفل شدد خلالها على ان جائزة وزارة النفط للتحول الرقمي (هاكثون 2022)، تهدف إلى تمكين وتسريع التحول التكنولوجي في قطاع النفط والغاز، لإحداث تغيير جذري في طريقة العمل وتوفير الخدمات رقمياً وإتاحة الوصول إليها بسهولة. وأضاف: «إن الجهود التي تبذلها دولة الكويت في سبيل التحول الرقمي تعتبر ركيزة أساسية تستند عليها رؤية الكويت 2035 للوصول إلى مجتمع معلوماتي واقتصاد رقمي، وتسعى الدولة لاعتماد تقنيات الذكاء التكنولوجي للدفع بعجلة الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الكفاءة التشغيلية لمختلف القطاعات الرئيسية في البلاد، وعلى رأسها قطاع النفط والذي يعتبر الركيزة الأساسية للصناعة الوطنية والرافد الرئيسي للاقتصاد الوطني». وأشار إلى أن وزارة النفط وللعام الثاني على التوالي نجحت في تنظيم جائزة التحول الرقمي، والتي تشهد اقبالاً كبيراً من المشاركين من الجامعات والشركات النفطية، نحو خلق وتطوير برامج نفطية رقمية ستساعد الصناعة النفطية على مواجهة التحديات ومواكبة المنافسة والدقة البالغة في التشغيل وتعزيز مستويات الأمن والسلامة واستمرارية الأعمال والخدمات، فضلاَ عن إمكانية الاستفادة من التقنيات الحديثة لتطوير الأداء والتنبؤ والتخطيط للمستقبل.

وذكر الدكتور بدر الملا أن المشاريع التي تم تقديمها للجائزة تعتبر إضافة كبيرة، خصوصا أنها تسهم في تحويل عمليات النفط والغاز وتخفيض المدة الزمنية وتقليل المخاطر المرتبطة بالصحة والسلامة والبيئة وخفض تكاليف التشغيل، وزيادة وتحسين معدلات الإنتاج، ومن ثم تسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. واختتم الوزير حديثه قائلاً: «نحـــن لدينــا ثقـــة كبيرة في إمكانيات كوادرنا الوطنية لأخذ مسؤوليات وأدوار أكبر في مواجهة تحديات المستقبل للصناعة النفطيـــة، وتحمل جائزة وزارة النفط للتحول الرقمي في طياتها العديد من الفرص الوظيفية للشباب للعمل في القطاع النفطي وتأهيلهم بالخبرات العلمية والفنية اللازمة لرفع كفاءة العمل ودعم قدرات العاملين ومهاراتهم الفنية والتنظيمية والإدارية».

نمو تسارع

إلى ذلك ألقى وكيل وزارة النفط الشيخ د. نمر فهد المالك الصباح كلمة قال فيها أن النمو المتسارع للتكنولوجيا الرقمية والتطور في الأجهزة والآلات والأنظمة الذكية، وزيادة القدرة على معالجة البيانات والذكاء الاصطناعي، دفع وزارة النفط إلى تبنى كافة خطط التحول الرقمي، وأثمرت الجهود التي قامت بها الوزارة في تطوير جميع الأعمال عبر الذكاء الاصطناعي وتحسين الكفاءة التشغيلية وتحويل جميع المحتويات الى محتوى رقمي يسهل الوصول إليه.

وأضاف أن وزارة النفط تدرك أن تبنى التحول الرقمي والتكنولوجي والاستثمار في الابتكار أصبح ضرورة مهمة لتعزيز الاقتصاد الرقمي وتطوير نماذج أعمال جديدة لم يكن ممكناً أن يتم تطويرها بمعزل عن التحول الرقمي والتقنيات الحديثة، ولذلك حرصت الوزارة على تنظيم جائزة التحول الرقمي في دورتها الثانية، لتشجيع الكوادر الوطنية الشابة من الجامعات والشركات النفطية على تقديم أفكار جديدة وبناءة للتحول الرقمي بما يساعد على تنفيذ الأعمال رقمياً وبجودة وموثوقية عالية. وأشار إلى ان استراتيجية وزارة النفط المحدثة للسنوات الخمس المقبلة والتي تم العمل عليها مؤخراً تضع أولوية قصوى للتحول الرقمي الكامل من خلال ضوابط وإجراءات وقواعد بيانات عالية الجودة تتمثل في ميكنة الخدمات وزيادة الربط الإلكتروني مع الجهات وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لوجود منظومة أمن سيبراني فعالة لحماية الأصول المعلوماتية والاستخدام غير المشروع.

واختتم حديثه قائلاً: «ونحن نختتم فعاليات جائزة التحول الرقمي في دورتها الثانية، كلي أمل في أن تستمر هذه المنافسة الفريدة بصفة دورية خلال الاعوام المقبلة، باعتبار الجائزة فرصة كبيرة لاكتشاف تكنولوجيا جديدة للتعامل مع التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه الصناعة النفطية».

حدث استثنائي

من جانبه قال الوكيل المساعد للشؤون الفنية في وزارة النفط م. خالد وليد الديين أن المشاريع والمبادرات التي تم تقديمها لجائزة التحول الرقمي في دورتها الثانية تهدف إلى تسريع مسيرة التحول الرقمي الشامل وبناء اقتصاد قائم على المعرفة من أجل تحقيق رؤية دولة الكويت لعام 2035، ونفخر في وزارة النفط ان نشجع هذه الإنجازات وتسليط الضوء عليها والتحفيز على الابتكار في العالم الرقمي، لنؤكد على أن الجيل الجديد مسلح بأحدث التكنولوجيا لإدارة منشآت النفط والغاز عبر التقنيات الحديثة.

وأضاف: «يُعد مواصلة تنظيم جائزة التحول الرقمي للعام الثاني على التوالي تأكيداً على التزام وزارة النفط بالمضي قدماً في مبادرات الابتكار والريادة في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات الذي يشهد نمواً كبيراً بفضل تسارع التطورات التقنية التي هدفت إلى تلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات، وباتت الجائزة في نسختها الثانية حدثاً استثنائياً بالقطاع النفطي، وشهدنا مشاركات كبيرة من مختلف التخصصات، فاليوم نتحدث عن مشاركة أكثر من 279 مشتركاً بزيادة بلغت أكثر من مئة في المئة مقارنة بالجائزة في دورتها الأولى التي شهدت مشاركة 138 مشتركاً من الموظفين من وزارة النفط والشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، بالإضافة إلى الأكاديميين والطلبة من مختلف الجامعات».

وقال ان وزارة النفط عملت على زيادة مجالات المشاركة الفنية لترتفع إلى 6 مجالات بدلا من 3 في النسخة الأولى للجائزة، ولا يفوتني ان اشيد بشركاء النجاح الذي بلغ عددهم 13 جهة، وقاموا بجهود كبيرة على مدار الأشهر الماضية ومنذ انطلاق الجائزة.

جهود كبيرة

بدورها قالت مديرة العلاقات العامة والإعلام في وزارة النفط الشيخة تماضر خالد الأحمد الجابر الصباح إن الإدارة قامت بجهود كبيرة لتنظيم جائزة التحول الرقمي بالتنسيق مع شركاء النجاح لعدة أشهر، وذلك منذ التجهيز للجائزة وتشكيل فرق العمل واللجان المشرفة على الجائزة ولجنة التحكيم وصولاً إلى ترتيبات الحفل الختامي. وأوضحت الشيخة تماضر خالد الأحمد الجابر الصباح أن جائزة التحول الرقمي في دورتها الثانية شهدت تنامياً ملحوظاً في أعداد المشاركين والجهات الراعية، حيث أتاحت الجائزة للمشاركين المجال للتقدم بأعمالهم ومشاريعهم والخدمات وأنظمة العمل المبتكرة من خلال توظيف المزيد من التقنيات التي تهدف الى تسهيل الأعمال في القطاع النفطي.

كما تم خلال الحفل عرض فيلم وثائقي قصير حول جائزة وزارة النفط للتحول الرقمي، تضمن استعراضا للمشاريع التي تم تقديمها للجائزة وما تميزت به من تطورات وإبداع. وتفضل راعي الحفل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط الدكتور بدر حامد الملا بتسليم الجوائز الى الفائزين وللجهات المشاركة، إلى جانب المشاريع المميزة التي تم تقديمها ضمن العمل.

الفائزون بالجائزة

كشفت وزارة النفط عن الفائزين بالجائزة وهم كالتالي:

المجموعة الأولى: الجامعات

جامعة الشرق الأوسط الأميركية (AUM) – ذهبي والفائزون هم كل من: حسين إسماعيل، أحمد حافظ، حسين محمد.

الجامعة الأسترالية – فضي: والفائزون هم كالتالي: سعود السهلي، أحمد الصالح، محمد السهلي.

جامعة الكويت – برونزي والفائزون كالتالي: عبدالعزيز الشمري، حمد المطيري، ناصر الوعلان.

المجموعة الثانية: الشركات النفطية

شركة نفط الكويت – ذهبي والفائزون كالتالي: محمد حسين، هيا ابا الخيل، رزان الدعيج.

مؤسسة البترول الكويتية – فضي والفائزون كالتالي: أحمد الأنبعي، منصور المطيري، د. سارة البنيان.

شركة نفط الكويت - برونزي والفائزون هم: محمد الحداد، عبد العزيز نجف، خالد العتيبي.

شركة نفط الكويت - أفضل مشروع والفائزون هم كالتالي: سيد محمد بهبهاني، شيخة تركي، حمد الغانم.

المجموعة الثالثة -وزارة النفط

وزارة النفط – ذهبي والفائزون هم: شيماء البناي، جسام العريعر، سعود العنزي.

وزارة النفط – فضي والفائزون هم: فاطمة البغلي، د. سالم بيدس، محمد الصراف.

وزارة النفط – برونزي والفائزون هم: أسرار العنزي، هنادي الحاي، مريم الفضلي.

وزارة النفط – أفضل مشروع والفائزون هم: حمد السربال، حصة الراشد، سها المسري.

وزارة النفط – أفضل عرض والفائزون هم: هيا الفيلكاوي، يوسف الشويكر، شيخة بن سلطان.

