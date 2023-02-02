أمين «أوابك» ووزير النفط بحثا سبل تعزيز التعاون العربي

مال وأعمال

استقبل الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك» علي سبت بن سبت في مكتبه صباح امس، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط الدكتور بدر الملا، حيث اطلع على أهم نشاطات الأمانة العامة لمنظمة «أوابك» خلال فترة السنوات الثلاث الأخيرة. كما جرى استعراض المواضيع المتعلقة بقطاع الطاقة التي تحتاج إلى متابعة خلال الفترة المقبلة من أجل تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها المنظمة وتعزيز التعاون العربي المشترك.

وقد اختتم اللقاء بجولة في مقر المنظمات العربية ومكتبة منظمة «أوابك» ومكتبة الصندوق العربي للاطلاع على ما تحتويه من دوريات ومراجع وكتب ذات العلاقة بالطاقة وغيرها.

