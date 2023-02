«زين» أنهت الانطلاقة الأولى لبرنامج تخطيط التعاقُب الوظيفي

مال وأعمال

أعلنت مجموعة زين أنها أتمت بنجاح الانطلاقة الأولى لمبادرتها «WE SUCCEED»، الخاصة ببرنامج تخطيط التعاقُب الوظيفي على مستوى الإدارة الوسطى. وكشفت زين الشركة الرائدة في الابتكارات الرقمية في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا أن الانطلاقة الأولى من البرنامج جمعت أكثر من 90 مشاركا على مدار ثمانية أشهر، حيث اجتاز المشاركون في هذه المبادرة دورات وجلسات عمل في مجالات التطوير، الوعي، الرؤية، الغاية الشخصية، الاتصال، والسلامة النفسية.

وأوضحت المجموعة في بيان صحافي أن هذه المبادرة انطلقت من إدارة التنوع والإنصاف والاشتمال في مجموعة زين بالتعاون مع إحدى الشركات الاستشارية الرائدة في مجالات الإدارة، بعد أن تم بناء برنامجا مبتكراً يستند إلى سنوات من البحث في مجالات «القدرة على التكيف» بما يتيح الوعي الذاتي، لا سيما في ما يتعلق بعقليات الأشخاص الأساسية خلال التعرض لأي ضغوط.

وبينت زين أن البرنامج قام بتزويد المشاركين بأدوات لتعميق طرق ووسائل التواصل - بما في ذلك التي يشعر البعض أنها قد تكون «صعبة» - والتشجيع على إنشاء وتمكين فرق عمل آمنة على المستوى النفسي. الجدير بالذكر أن هذا البرنامج يقدم عملية تنظيمية مستمرة تشمل تحديد وإعداد المرشحين المحتملين لتولي المناصب التي قد تكون شاغرة، بهدف وضع خطط التعاقب للتأكد من استمرارية الشركة في العمل بكفاءة، وجاءت الانطلاقة الأولى لبرنامج WE SUCCEED بمشاركة المديرين في الإدارة الوسطى، وقد امتدت دورة البرنامج على مدار 8 أشهر مع سلسلة من ورش العمل ومهام العمل الميداني، كم تم عقد اجتماعات داخلية بين المديرين دارت خلالها نقاشات جماعية تناولت الكثير من المجالات، بالإضافة إلى تقديم تدريب إرشادي للأعضاء الأفضل أداءً في البرنامج.

وابتداء من عام 2023، سيتم تعيين أفضل 50% على مستوى الأداء من المشاركين في برنامج رعاية خاصة يتبع WE SUCCEED، وذلك لتسريع المسيرة المهنية، إذ تستهدف زين من ذلك دعم أهدافها في في التنوع بين الجنسين في إطار مبادرة WE لتمكين المرأة في بيئة الأعمال، وهي تؤسس لذلك بناء فرق عمل أكثر مساواة على مستوى القادة.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر ناصر الخرافي» ننقل تهانينا إلى القادة الموهوبين الذين شاركوا في هذه المبادرة الملهمة، فكلنا على يقين أنهم قادرون على التطور والنمو لتولي المهام والمسؤولية في المستقبل».

وأضاف الخرافي قائلا «هذه المبادرات تسمح لنا بتطوير خطط التعاقُب الوظيفي بشكل جيد، وتكسبنا أدوات للحفاظ على راس المال الفكرى والمعرفي لدينا، وهو الأمر الذي سيجعلنا مؤسسة مستدامة». وبين الخرافي قائلا «إن هذه التجربة التعليمية الاستثنائية والمخصصة فقط للمديرين في الإدارة الوسطى، المبنية على سنوات من البحث في مجالات القدرة على التكيف، تؤكد على سعينا لتحقيق الهدف الرئيسي للمجموعة لبناء الطموحات وتعزيز المهارات والثقة لموظفينا ليكونوا قادة ناجحين».

الجدير بالذكر أنه عند الانتهاء من البرنامج، فإن التقييمات الشخصية للمشاركين ستعكس مستوى النمو الشخصي، وحالة التطور في مجالات متنوعة من بينها: إعادة صياغة الأطر، الوعي الذاتي، والتعبير الواضح عن الغاية، وتتماشى هذه الأهداف مع أنشطة التنوع والإنصاف والاشتمال التي عززتها مجموعة زين مؤخراً، وتؤكد مبادرات المجموعة - مثل المبادرة الأخيرة WE SUCCEED - على جعل الموظفين ماهرين ومشمولين قدر الإمكان، دون تحيز أو محاباة. وأكمل 97 مشاركاً على مستوى شركات المجموعة الدورة الأولى من برنامج WE SUCCEED، حيث شهدت مبادرات لتحسين جميع السلوكيات، وتعزيز التأمل الذاتي والملاحظات التقييمية، وفي المتوسط العام، أبلغ المشاركون عن تحسن بنسبة 7% في جميع السلوكيات، وأبلغوا بأنفسهم عن أكبر نمو في مهارات إعادة صياغة الأطر لديهم، وهي المهارات التي كانوا قد أبلغوا عنها في الأصل على أنها أقل درجاتهم. ومن المنتظر أن تساعد مبادرات التوجيه المستمرة في برنامج WE SUCCEED المشاركين من ذوي الأداء الأعلى في الإدارة الوسطى على الوصول إلى فرص النمو والتطوير التي لن تكون متاحة لهم في الظروف الأخرى.