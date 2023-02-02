loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

لبنان خفض قيمة العملة بنسبة 90 %


يعتمد لبنان سعر صرف رسمياً جديداً للعملة اللبنانية يبلغ 15000 ليرة أمام الدولار الواحد بداية من أول فبراير والسعر الجديد يمثل تخفيضاً بقيمة الليرة بنسبة تجاوزت 90 % عن مستواها الحالي الذي يبلغ 1507 ليرات للدولار، ولم يتغير منذ 52 عاماً. وفقدت العملة اللبنانية أكثر من 95% من قيمتها أمام الدولار في ثلاث سنوات بسبب الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي تشهدها البلاد، بحسب رويترز. أضاف تقرير رويترز أن السعر الرسمي الجديد مازال أقل أربع مرات تقريباً من القيمة الحقيقية للّيرة في السوق الموازية حيث يجري تداول الدولار عند حوالي 58 ألف ليرة.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة