لبنان خفض قيمة العملة بنسبة 90 %

مال وأعمال

يعتمد لبنان سعر صرف رسمياً جديداً للعملة اللبنانية يبلغ 15000 ليرة أمام الدولار الواحد بداية من أول فبراير والسعر الجديد يمثل تخفيضاً بقيمة الليرة بنسبة تجاوزت 90 % عن مستواها الحالي الذي يبلغ 1507 ليرات للدولار، ولم يتغير منذ 52 عاماً. وفقدت العملة اللبنانية أكثر من 95% من قيمتها أمام الدولار في ثلاث سنوات بسبب الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي تشهدها البلاد، بحسب رويترز. أضاف تقرير رويترز أن السعر الرسمي الجديد مازال أقل أربع مرات تقريباً من القيمة الحقيقية للّيرة في السوق الموازية حيث يجري تداول الدولار عند حوالي 58 ألف ليرة.

