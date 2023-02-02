«مول ذا ويرهاوس» استقبل وفد بلدية الكويت

مال وأعمال

رحّب مشروع ذا ويرهاوس بالمهندس أحمد عبد الله المنفوحي مدير عام بلدية الكويت والوفد المرافق له خلال زيارة تفقدية لمتابعة اخر تطورات المشروع، والذي يعد أحدث مشروع تجاري في دولة الكويت ويقع في منطقة جنوب الصباحية والمتوقع افتتاحه في الربع الثالث من العام الحالي.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص بلدية الكويت على تفقّد ومتابعة مشاريع القطاع الخاص التنموية والتي لها الأثر الإيجابي في الاقتصاد الوطني. وكان في استقبال الضيوف محمد جاسم المرزوق، رئيس مجلس إدارة مجموعة التمدين وأحمد الصرعاوي رئيس مجلس ادارة شركة التمدين لمراكز التسوق، وعدد من المرافقين.

وخلال جولته في مرافق المشروع المختلفة، أشاد المنفوحي بمشروع ذا ويرهاوس، والذي يمثّل نموذجاً يحتذى على صعيد المشاريع التجارية الناجحة المصممة وفقاً لأعلى المواصفات العالمية وهذا ما عهدناه من مجموعة التمدين بتقديمها دائماً مشاريع مبتكرة وغير تقليدية.

وحرص محمد جاسم المرزوق خلال الجولة على اطلاع الضيوف على كافة مرافق مشروع ذا ويرهاوس، حيث قدم شرحا مفصلا عن كافة عناصر المشروع الذي يقع على مساحة تقارب 100 ألف متر مربع، وبمساحة إيجارية تعادل 80 ألف متر مربع مبيناً أنه تم تصميم المشروع بهوية مختلفة، بما يسمى بالهوية الصناعية، لينضم إلى المجمعات التجارية الأخرى في الكويت بهوية متطورة مختلفة عما هو مألوف.

وأكد المرزوق أن المشروع يضم محال ضخمة بحيث سيكون فيه أكبر «ايكيا» في الشرق الأوسط، وبمساحة 26 ألف متر مربع، وكذلك متجر «أبيات» و«لولو هايبر ماركت» ومجموعة كبيرة من المحلات والمطاعم والمقاهي، هذا بالإضافة لمعرض مختص لشركات السيارات الصينية.

وتابع أنه تم تأجير المشروع بالكامل وهذا المشروع متصل بمبنى يحتوي على أدوار عدة لمواقف السيارات، يستوعب 2100 سيارة.

وتقدم محمد جاسم المرزوق بالشكر والتقدير لمدير عام بلدية الكويت والوفد المرافق على هذه الزيارة المثمرة وباهتمامهم ودعمهم بكل الوسائل المتاحة لدعم مشاريع القطاع الخاص ذات التأثير الإيجابي في حركة التنمية في دولة الكويت، منوهاً بأهمية هذه الزيارات في تعزيز الوعي حول أحد المشاريع الرائدة على صعيد الدولة، وتسليط الضوء على جهود.

القطاع الخاص في تحقيق التكامل مع القطاعات الأخرى بالدولة.

وبيّن المرزوق أن إطلاق وتنفيذ مثل هذه المشاريع يجسّدان حرص مجموعة التمدين على المساهمة في التنمية الشاملة التي تخدم الوطن والشعب، وبما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية في تطوير مختلف المجالات الحيوية بدولة الكويت.

