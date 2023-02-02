«بيتك تكافل» فازت بجائزة أفضل شركة تأمين تكافلي للسنة الثانية

مال وأعمال

حازت شركة بيتك للتأمين التكافلي «بيتك تكافل» جائزة أفضل شركة تأمين تكافلي لعام 2022 على مستوى السوق المحلي بدولة الكويت، من مجموعة Global Economics المرموقة، وذلك للعام الثاني على التوالي، تقديراً لمكانة الشركة في سوق التأمين محليا، ونمو أعمالها وتنامي حصتها السوقية، وجهودها المتواصلة في ابتكار خدمات ومنتجات تأمينية جديدة، تعتمد في معظمها على وسائل التقنية الحديثة والتطور التكنولوجي العالي المستوى.

ومثل الشركة في حفل توزيع الجوائز الذي اقيم في دبي مؤخرا، اثنان من الكوادر الشابة المتميزة من العاملين فى الشركة، وقد تسلما الجائزة، وشهدا تكريم الشركة خلال الحفل الذي ضم حضورا واسعا من مؤسسات وشركات كبرى من مختلف أنحاء العالم.

وتعليقا على الجائزة، أشاد عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في «بيتك تكافل» قتيبة النصف، بحصول شركة بيتك للتأمين التكافلي على جائزة (أفضل تأمين تكافلي لعام 2022)، معتبراً الجائزة تتويجاً لنجاح الشركة وتقديراً لمنتجاتها التي تسهم بفاعلية في تعزيز سوق التامين التكافلي محليا، وتلبية احتياجات شرائح كبيرة من العملاء الراغبة في هذه المنتجات والخدمات ذات الجودة العالية. واضاف النصف: «حصولنا على هذه الجائزة المهمة والرفيعة المستوى، من بين العديد من المؤسسات والشركات العاملة في مجال التأمين والتأمين التكافلي دليل واضح على صحة المسار الذي تتخذه الشركة، من حيث الكفاءات الفنية المتميزة، وروح التعاون بين فريق العمل ووفائهم والتزامهم اتجاه العملاء. بالإضافة إلى ذلك، استخدام التقنيات الحديثة والابتكار الدائم لتوفير كل جديد للعملاء،بشكل احترافي وسريع حقق لنا نجاحات كبيرة جعلتنا في صدارة الشركات العاملة في سوق التامين التكافلي على مستوى المنطقة والعالم» مؤكداً ان الجائزة اضافة مهمة تؤكد تقدير المراقبين والمتابعين لسوق التأمين وشركائها من معيدي التأمين ووسطاء التأمين.

وتحتفي جوائز «Global Economics» بالمؤسسات المالية البارزة في العالم، التي تتميز بمعايير وقدرات عالية في مجالات تخصصها. وتحظى برامج الجوائز بشهرة عالمية، حيث يتم الاختيار من قبل مجموعة من الاستشاريين البارزين والخبراء المتخصصين في مجال المال والاستثمار والخدمات المصرفية للشركات، وإدارة الأصول والتأمين، لضمان الشفافية والحياد.

