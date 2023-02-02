«برقان» يرعى المباراة النهائية لـ«كأس ولي العهد لكرة القدم»

مال وأعمال

أعلن بنك برقان عن مشاركته في رعاية المباراة النهائية لبطولة كأس ولي عهد دولة الكويت لكرة القدم للموسم 2022- 2023 والتي ينظمها الاتحاد الكويتي لكرة القدم، تحت رعاية سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح. وستقام المباراة التي تجمع بين فريقي العربي والسالمية الاثنين 6 فبراير 2023 على ملعب جابر الأحمد الدولي. وتعد رعاية بنك برقان لبطولة كأس ولي العهد لكرة القدم جزءاً من مبادرته في المسؤولية الاجتماعية وتندرج في إطار جهود البنك لدعم الساحة الرياضية المحلية والمواهب الكويتية، إضافة إلى تعزيز الثقافة الرياضية في المجتمع الكويتي والتركيز على تحقيق التغيير الايجابي في البلاد.

وتشكل بطولة كأس ولي عهد دولة الكويت لكرة القدم بطولة رسمية سنوية ينظمها الاتحاد الكويتي لكرة القدم برعاية سمو ولي العهد وقد بدأت في موسم 1993- 1994، وتشكل إحدى البطولات الرئيسية لكرة القدم الكويتية بعد الدوري العام وكأس سمو أمير الكويت.

ويحرص بنك برقان بشكل دائم على رعاية الأحداث الرياضية ودعم الرياضة في الكويت وتعزيز تأثيرها الايجابي في التنمية الاجتماعية في البلاد. كما يواصل بنك برقان الحفاظ على برنامج حافل للأحداث والمبادرات الرياضية على مدار العام، كجزء من استراتيجيته الشاملة للمسؤولية الاجتماعية.

