«الوطني» تبرع بـ 3 ملايين دينار لتطوير شاطئ الشويخ

مال وأعمال

يحرص بنك الكويت الوطني على دعم جهود التنمية المستدامة للاقتصاد الكويتي ومساندة خطة العمل المناخية للدولة والمحافظة على البيئة وذلك ضمن استراتيجية البنك تجاه دمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في كافة أنشطته وأعماله بما يعظم القيمة المضافة لكافة أصحاب المصالح. وفي ذلك الإطار، قدم الوطني تبرعاً للمجلس البلدي لدعم وتمويل مشروع تطوير وتجميل شاطئ الشويخ الذي يمتد لمساحة 1.7 كيلومتر بقيمة 3 ملايين دينار، وقد أحال المجلس البلدي التبرع إلى مجلس الوزراء للموافقة.

وفي إطار التزام الوطني بأداء مسؤولياته المجتمعية على أكمل وجه، طالب البنك بتحويل المشروع من مجرد ترميم وصيانة الشاطئ إلى إعادة هيكلة كاملة بحيث يتم التصميم والتنفيذ والمواد المستخدمة يتماشى مع مبادئ الوطني المتعلقة بالاستدامة، ويقترب انطلاق المشروع خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن تستغرق عمليات التصميم والإنشاءات حتى استلام المشروع بشكل نهائي نحو عامين، نظراً لطول المساحة التي يغطيها المشروع.

ويواصل بنك الكويت الوطني إطلاق ورعاية البرامج الاجتماعية الهادفة في مجالات الصحة ورعاية الأطفال والتنمية الاجتماعية والبيئية والرياضية والتوعوية ليكرس بذلك موقعه الريادي كأكبر مساهم في مجال المسؤولية الاجتماعية في الكويت بهدف ترسيخ أسس التنمية المستدامة تماشياً مع خطة التنمية الوطنية. وقد نجح البنك العام الماضي في تحقيق نتائج نوعية فيما يتعلق بجهوده تجاه تحقيق الاستدامة في العديد من الخدمات والمساهمات والمبادرات التي شملت مختلف الجوانب البيئية والصحية والاجتماعية والتعليمية والرياضية.

تراعي كافة التصاميم الخاصة بالممشى على طول مساحته الشاسعة الممتدة بمحاذاة البحر توافر المساحات الخضراء التي تطغى على المشهد وتستحوذ على المساحة الأكبر، هذا بالإضافة إلى توفر أماكن مخصصة للمشي والجري وكذلك ارتياد الدراجات الهوائية وتحيط تلك الممرات الطويلة أشجاراً توفر بعض المساحات المظللة.

كذلك يراعي التصميم توافر ملاعب رياضية متنوعة ومناطق ترفيهية للأطفال إلى جانب المساحات العشبية الشاسعة التي يمكن أن يرتادها زوار الشاطئ للتنزه، كما يمكن لزوار الشاطئ التمتع بشاطئ مجهز بكافة الخدمات ويجد به أماكن تضم مقاعد خشبية مخصصة للجلوس.

يلتزم بنك الكويت الوطني دعم المبادرة الوطنية التي أطلقتها الكويت لتعزيز الازدهار البيئي والاجتماعي والاقتصادي، بما يتماشى مع تعهد الكويت مؤخراً بتحقيق هدف الحياد الكربوني بحلول عام 2060 من خلال ما يحرزه من تقدم نحو تحقيق أهدافه البيئية والمساهمة في تعزيز جهود القطاع المصرفي الدولة لتسريع التحول إلى اقتصاد خالي من الكربون.

ويستشرف بنك الكويت الوطني في ذلك الصدد إطلاق المبادرات والوصول إلى أحدث التقنيات والتي تسهم في زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة.

كما يؤكد بنك الكويت الوطني تعهده بمواصلة أداء مسؤوليته كمؤسسة مالية رائدة في تمكين التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز مسار التحول نحو اقتصاد مستدام.

