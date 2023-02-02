البحرين تحتضن مؤتمر تكافؤ الفرص لتحقيق التنمية المستدامة

الخميس Al wanees

تحتضن مملكة البحرين فعاليات النسخة السادسة من مؤتمر تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل الذي تنظمه الجامعة الأهلية بمشاركة جامعة الأعمال والتكنولوجيا وجامعة برونيل البريطانية وذلك تحت شعار «القيادة المستدامة، وإدارة الابتكار والتكنولوجيا» وبالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة وفي مقدمتها الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي والأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة، حيث تنطلق أعمال المؤتمر في فندق ويندهام جراند في خليج البحرين في يوم الاثنين المقبل الموافق للسادس من فبراير 2023.

وبهذه المناسبة، أكد الرئيس المؤسس رئيس مجلس أمناء الجامعة الأهلية البروفيسور عبدالله الحواج أن المؤتمر يستلهم الدور الملهم والمتقدم للمجلس الأعلى للمرأة بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، حيث يمثل «تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل» أحد العناوين المهمة التي حقق المجلس الأعلى للمرأة نجاحا كبيرا في تثبيتها وإبرازها وتعزيزها في مختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص.

وأشاد البروفيسور الحواج باستجابة عدد واسع من العلماء والمفكرين والباحثين والمختصين لدعوة الجامعة بالمشاركة في هذا المؤتمر وحضور فعالياته، لهذا المؤتمر ومساندتها لما يخرج به من توصيات ورؤى تسهم في تقدم مسيرة المرأة خصوصا أن المؤتمر يجتذب الكثير من أعضاء لجان تكافؤ الفرص في مختلف الوزارات والشركات والمؤسسات.

من جهته، أوضح رئيس الجامعة البروفيسور منصور العالي أن النسخة السادسة من المؤتمر تأتي استكمالا لما تحقق من إنجازات في النسخ الخمس المتعاقبة في السنوات الماضية والتي قدمت العديد من الرؤى والتوصيات التي تحقق قسم كبير منها على أرض الواقع في المؤسسات الحكومية والخاصة وفي العديد من الممارسات والقضايا المتصلة بتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل منوها بالجهود الطيبة للباحثين المشاركين في فعاليات المؤتمر.

جدير بالذكر أن الجامعة الأهلية ومن خلال تقديم قصص ومناقشات وتجارب لقضايا حياتية ووطنية وعالمية في مؤتمرات تكافؤ الفرص، تحرص على الاهتمام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمساواة بين الرجل والمرأة وتحديدًا الارتقاء بالمرأة البحرينية وبالتالي النهوض بالوطن وذلك من خلال التعاون مع مختلف المؤسسات البحرينية الحكومية والخاصة فضلًا عن تعاونها مع خبراء من الأمم المتحدة.

