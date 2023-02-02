سوق «غيار السيارات».. يئن من الموزعين غير النظاميين

الخميس Al wanees

أشار المدير التنفيذي والمستشار القانوني في شركة هبة الطخيم لقطع غيار السيارات محمد صبري، أن سوق البطاريات في الكويت يعاني الغش التجاري من قبل البعض عبر مواقع السوشيال ميديا التي في الغالب ما تعطي معلومات تضر الموزع والوكيل في آن واحد. في وقت يتم توظيفه بشكل مفيد من قبل البعض الآخر للترويج عن تلك القطع.

وبين صبري في لقاء أجرته «النهار» أن قطع غيار السيارات تتنوع بين التجاري والأصلي وأن القطع الأصلية تعطي سمعة للموزع والوكيل في آن واحد لدى المستهلك، إلا أن البعض يستغل منصات السوشيال ميديا للإضرار بالمنتجات التي نقوم بتوزيعها. ولفت أن السوق الكويتي كبير وواعد، موضحاً أن تنوع السيارات وتعدد ماركاتها يعطي زخماً كبيراً في قطاع بيع التجزئة وقطع الغيار.

وأضاف صبري أن تنوع مستويات الدخل في الكويت يؤدي إلى انفتاح في السوق، موضحاً أن اختلاف مستويات الزبائن تؤدي إلى تنوع مستويات البيع في معارض قطع غيار السيارات.

وقال إن الأهم في بيع قطع غيار السيارات هو مصدر الاستيراد والعميل المختلف المتعامل مع الوكالة، مؤكداً أن الشركة تتعامل مع القطع الأصلية وتبتعد عن المقلد، مضيفاً هناك تعامل من الشركة مع بعض الأنواع التجارية لتلبي احتياجات كافة العملاء، حيث تتيح الشركة قطع الغيار غير الضارة للعميل للحفاظ على حصة الشركة السوقية من ناحية وتمكين العميل من الاستغناء عن سوق السكراب.

وأكد أن إقبال العملاء على البطاريات يعتمد على مبدأين أساسيين هما الجودة والكفالة، مضيفاً أن الشركة لديها شراكة استراتيجية مع شركة الغانم تمتد لمدة 40 عاماً في منتج البطاريات مع شركة الغانم.

وقال إن نوعية بطارية MOTOR CRAFT من أفضل أنواع البطاريات المودودة في السوق الكويتي.

وأشار إلى أنه ما بعد كورونا كان هناك تأخير في أسطول البضائع، مما أثر في المخزون لدى العديد من الموزعين،مشيراً إلى أن العميل كان يبحث عن قطع الغيار لدى الوكلاء والموزعين ولا يجدها لديهم.

وأوضح أن الفترة الحالية تشهد تنامي وصول قطع غيار السيارات والبطاريات بشكل متدرج، مضيفاً أن فترة ما بعد كورونا تسببت في إرباك للسوق نظراً لتفاوت الأسعار بين الموزعين.

وقال إن الشركة تتعامل في البطاريات والزيوت وقطع الغيار المتكاملة وكافة قطع الغيار المتعلقة بسيارات فورد.

وأشار إلى أن نسب البيع قبل كورونا اختلفت كثيراً عما بعدها، مبيناً أن العميل اتجه بشكل كبير إلى سوق السكراب مبتعداً عن السوق الأصلي نظراً لفارق السعر.

وأكد أن غياب الثقافة لدى المستهلك بطبيعة المنتج وكيفية اختيار الأفضل، أثر سوق قطع غيار السيارات.

وقال: إن مخزون قطع غيار السيارات تأثر كثيراً فيما بعد كورونا نظراً لقلة السحب، مشيراً إلى أنه توجد منافسة شريفة بين كافة الشركات والموزعين في سوق قطع غيار السيارات.

