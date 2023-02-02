«stc» تستضيف حلقة نقاشية في «اليوم العالمي للتعليم»

الخميس Al wanees

استضافت شركة الاتصالات الكويتية stc، حلقة نقاشية حول التعليم المستدام كجزء من شراكتها الاستراتيجية مع منصة التعليم عبر الانترنت «دورات»، وجاءت الفعالية بمناسبة «اليوم العالمي للتعليم» الذي يتم الاحتفاء به في 24 يناير. وتضمنت حلقة النقاش،مشاركة ممثلين من كيانات ومؤسسات أبدوا وجهات نظرهم حول أهمية التعليم المستدام.

استضافت stc الحدث التثقيفي في مقر stc في برج أولمبيا، حيث دعوا عدداً من القيادات التعليمية للمشاركة ومناقشة وتغطية الموضوعات المهمة المتعلقة بالنظام التعليمي المحلي. وضم المتحدثون ممثلين عن دورات، والجمعية الكويتية لاختلافات التعلم (KALD)، واكاديمية ادفوكتس جروب للتدريب الاهلي، ومدرسة دسمان ثنائية اللغة، وجامعة الكويت، ووزارة التربية والتعليم.

مستندين إلى خلفيتهم ومعرفتهم في الصناعة، تبادل أعضاء اللجنة وجهات نظرهم وآراءهم فيما يتعلق بالموضوعات التي تمت مناقشتها خلال الجلسة، والتي تعكس في مجملها أيضًا إحدى أهم الركائز الأساسية وراء برنامج stc الشامل للمسؤولية المجتمعية للشركات، وهو التعليم.

وقد انضم إلى حلقة النقاش من شركة دورات الرئيس التنفيذي للشركة محمد السريع والمدرب عبد الله الصانع، كما شارك نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور عيسى جاسم والمعلمة فاطمة الظفيري في حلقة النقاش ممثلين لكالد KALD . ومن أكاديمية ادفوكتس، شارك الرئيس التنفيذي والمحامي محمد جميل في الجلسة جنبًا إلى جنب مع نائب الرئيس التنفيذي لأكاديمية ادفوكتس، حصة العودة. وشارك في الجلسة من مدرسة دسمان ثنائية اللغة المشرفة سمر ديزمان، ومديرة المدرسة الإعدادية رحاب عبد الخالق، والمديرة التنفيذية للعلاقات العامة والتسويق رنا مسوح. كما التحقت الطالبة مريم الكندري باللجنة من جامعة الكويت. وضم المتحدثون ايضا المعلم فيصل البريدي والطالبان هديل الشمري وعبد الله الجماز اللذان مثلان وزارة التربية والتعليم في المناقشة.

من جهتها، قالت دانة الجاسم، المديرة العامة لاتصالات الشركات في stc: «فخورون باستضافة هذه الحلقة النقاشية الإعلامية بحضور قادة أكاديميين لتسليط الضوء على أهمية إثراء نظام التعليم المحلي من خلال تقنيات التطوير المثالية. ومن خلال القيام بدورنا كرواد التحول الرقمي في قطاع الاتصالات في الكويت وكداعم للتحول الرقمي، نعتقد أنه من الضروري وضع خطة مستدامة تثبت أنها مثمرة وداعمة لجيل الشباب. سواء كان ذلك من خلال التعليم أو التنمية الاقتصادية أو غيرها من القطاعات التي تؤثر في المجتمع، وذلك لرفع مستوى الوعي بضرورة تنفيذ استراتيجيات مستدامة اليوم من أجل غد أكثر إشراقًا.

