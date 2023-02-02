«جي إف إتش» تشارك في إنشاء مركز التميز الدولي

الخميس Al wanees

أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية عن مشاركتها في إنشاء مركز التميز الدولي في جامعة البحرين للتكنولوجيا بالتعاون مع الاتحاد الدولي للألعاب المائية واللجنة الأولمبية البحرينية والمكتب الإقليمي للألعاب المائية في مملكة البحرين والاتحاد البحريني للسباحة. وستشهد الشراكة إنشاء مركز الاتحاد الدولي للألعاب المائية في جامعة البحرين للتكنولوجيا. حيث سيتمكن نخبة الرياضيين بمختلف الألعاب المائية من الوصول إلى المركز لتعزيز قدراتهم التدريبية. بينما سيتلقى الرياضيون الناشئون الدعم التعليمي والتطوير في الموقع من خلال برامج التطوير للاتحاد الدولي للألعاب المائية

وقال سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية البحرينية: سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية مع الاتحاد الدولي للألعاب المائية ومجموعة «جي إف اتش المالية» لإطلاق أحد أكبر المشاريع الرياضية في تاريخ مملكة البحرين.

وأضاف سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة « لدينا فهم واضح جدا لقيمة الرياضات المائية. ونحن متحمسون للمساهمة في مستقبل الاتحاد الدولي للألعاب المائية، ليس فقط من أجل البحرين ولكن لأجل منطقتنا والعالم. ونحن نتطلع إلى استضافة أبرز الرياضيين في مجال الألعاب المائية من مختلف الدول، ومساعدتهم على تحقيق أحلامهم الرياضية، سواء كرياضيين ناشئين أو كمشاركين في مسابقات الألعاب المائية العالمية».

وقال حسين المسلم، رئيس الاتحاد الدولي للألعاب المائية: «لم يكن بإمكان الاتحاد الدولي للألعاب المائية أن يطلب شركاء أفضل من البحرين، كما يتضح من خططنا الجريئة لإنشاء مركز للتميز هنا يكون بمثابة مثال للعالم».

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية ورئيس مجلس إدارة جامعة البحرين للتكنولوجيا السيد هشام الريس «إننا متحمسون كثيراً للمشاركة في هذه المبادرة التي لها أهمية كبيرة لمملكة البحرين ولاتحاد الألعاب المائية الدولي. «ويتماشى المشروع مع التزام مجموعة جي إف إتش الطويل الأمد ودعمها المستمر لمواصلة تطوير البحرين والترويج لها كمركز إقليمي رائد في الرياضة وكمركز للسياحة الرياضية. ونحن نتطلع إلى العمل مع الاتحاد العالمي للألعاب المائية واللجنة الأولمبية البحرينية لإنشاء منصة فريدة لجذب الرياضيين من المنطقة وحول العالم لجمع وتدريب وتطوير مهاراتهم في البحرين ودعم تحقيق إمكاناتهم الكامنة في الرياضة جنبا إلى جنب مع رياضيي المملكة».

