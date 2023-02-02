عرض برنامج الأفلام القصيرة المصرية في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي

الخميس Al wanees

عُرض برنامج الأفلام القصيرة المصرية من توزيع MAD Solutions في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بالكويت يوم الثلاثاء 31 يناير، وضم البرنامج 6 أفلام هي ندى للمخرج عادل يحيي، والدائرة للمخرج محمد الجوهري، وجزيرة التوت للمخرج خالد منصور، وساعة الحظر للمخرج أحمد وفيق، ومن جوّه للمخرج رامي الجابري، وزينة للمخرج أيمن عبد الحميد.

مشروع السينما المستقلة لمسرح مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي هو مساحة سينمائية شاملة تقدم شهريًا برنامجاً من الأفلام المستقلة من جميع أنحاء العالم، وذلك حتى تتحول السينما إلى جزء أساسي من وجود المركز الثقافي.

ندى

ندى فتاة صماء تعمل كراقصة في إحدى الفرق الاستعراضية وأثناء العرض تتعرف على عمر الشاب الكفيف. الفيلم من إخراج وإنتاج عادل يحيى، ويشاركه التأليف كريم فهمي، وبطولة مي الغيطي وأمير صلاح الدين، وتتولى MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.

الدائرة

يوم في حياة موظف في إحدى الشركات الخاصة يعاني من قسوة ظروف العمل بسبب توحش النظام الرأسمالي مما يجعله في صراع أن يكون جزءاً منه أم لا. الفيلم من إخراج وتأليف وإنتاج ومونتاج محمد الجوهري، وبطولة فاروق قاسم وجهاد حسام ومحمد مادي. وتتولى MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.

جزيرة التوت

يدور الفيلم بعد وفاة والدة سعد، والتي قد قالت له من قبل إن روح الموتى تصعد إلى القمر.. يحاول سعد، الطفل القروي صاحب الـ 11 عاماً أن يسافر لملاقاة روح أمه من جديد، عقب شعوره بالعزلة الشديدة. الفيلم من إخراج خالد منصور، ويشاركه التأليف محمد الحسيني ومحمد مهدي، وبطولة سارة درزاوي، أحمد الشرنوبي، مروان علّام، وتتولى MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.

ساعة الحظر

يستغل ثلاثة أشخاص الحظر في وقت الكورونا ويقتحمون منزل أحد أصدقائهم ليستولوا على المال، ولكن يبدأ الحظر ويضطرهم هذا للبقاء في المنزل، إلى أن يلتفت أحد الجيران لوجودهم، فيصبحوا محاصرين بين عدم القدرة على البقاء أو الهرب من الشقة. الفيلم من إخراج وإنتاج أحمد وفيق، وتأليف كريم سرور، وبطولة محمد عز وعمرو وهبة وإيمان سلامة ومجدي البحيري، وتتولى MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.

من جوّه

بينما تقضى طفلة وقتاً ترفيهياً مع مجموعة في مكانٍ للأطفال، تُثير معاملة والدتها القاسية بكاءها، فتتنحى في جانبٍ بعيد، حتى يلحظها مهرج، ويأتي مصطحباً مجموعة من الأطفال. ينظر لها، وتراهم، فيبدأ باللعب معها لإبهاجها. الفيلم تأليف وإخراج رامي الجابري وبطولة مصطفى حمدي وحبيبة جليل، وتتولى MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.

زينة

يدور الفيلم حول زينة.. فلاحة مصرية تعاني من عدم القدرة على الإنجاب، وتتعرض لعدد من الضغوط من زوجها وأسرته بسبب جهل المجتمع الذي تعيش فيه، وتضطر إلى اللجوء للخرافة وطرق مختلفة كي تستطيع الإنجاب. زينة من تأليف وإخراج أيمن عبد الحميد، وبطولة هاجر الشرنوبي، محمد علي، إسلام السعيد، أمل عيد، وتتولى MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.

