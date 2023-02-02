عبدالفتاح الجريني أحيا أولى حفلاته في السعودية

الخميس Al wanees

أحيا المطرب عبد الفتاح جريني حفلاً ناجحاً في السعودية، ويعتبر هذا الحفل الجماهيري هو الأول له في السعودية والذي أقيم في جدة ضمن فعاليات مهرجان سوبر دوم « بيت ولحن».

وقدم جريني عدداً كبيراً من أغانيه الشهيرة التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير خلال الحفل الذي استمر لأكثر من ساعة ونصف، منها جنبك علي طول . افتكرني، اشوف فيك يوم. جابرا فان.

كما قدم لأول مرة أحدث أغانيه Jhoome Jo Pathaan وهي الأغنية الدعائية لفيلم شاروخان الأخير Pathaan والتي حققت خلال عشرة أيام عقب طرحها على يوتيوب أكثر من سبعة ملايين مشاهدة، وهي المرة الثالثة التي يتعاون فيها جريني مع شاروخان والذي أصبح المطرب الرسمي لأغنية في الشرق الأوسط وذلك بعد نجاحهما سوياً في أغنية «جابرا فان، وظالمة».?

هذا ويعمل جريني خلال الفترة الأخيرة على طرح ألبومه بشكل منفرد، هذا بخلاف تحضيره لمفاجئة سينمائية لجمهوره حيث يقرا اكثر من عمل ليختار منهم واحد يتواجد به هذا العام بالسينما.

