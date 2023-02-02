أحمد مالك انضم إلى طاقم عمل مسلسل «Boiling Point»

الخميس Al wanees

انضم النجم المصري أحمد مالك إلى فريق التمثيل للمسلسل التلفزيوني الجديد «Boiling Point» الذي بدأ تصويره في مانشستر بالمملكة المتحدة، ويشترك في إخراج حلقاته فيليب بارانتيني مع اللبنانية منية عقل مخرجة كوستا برافا لبنان.

وعبر 5 حلقات، يستكمل المسلسل أحداث فيلم يحمل نفس الاسم صدر في 2021 وتناول قصة رئيس الطهاة آندي (ستيفن جراهام) الذي تشاجر مع فريقه في أكثر أيام السنة ازدحاماً. ويبدأ المسلسل بعد 6 أشهر من نهاية أحداث الفيلم، ليتناول قصة كارلي (فينيت روبنسون) مساعدة آندي التي تدير مطعمها الخاص والمسؤولية الثقيلة التي تشعر بها.

ومن المقرر عرض المسلسل على قناة BBC One التلفزيونية، ومنصة BBC iPlayer. وفي أحداثه سيعيد ستيفن جراهام، وفينيت روبنسون، وهانا والترز أدوارهم من الفيلم. وسينضم إليهم في المسلسل عدد من أبطال الفيلم مثل راي بانثاكي، جاري لامونت، وتاز سكايلر، دانييل لاركاي، ستيفن ماكميلان، هانا ترايلين، وإيزوكا هويل.

فيلم «BOILING POINT» كان قد نال إشادة كبيرة من النقاد وتم ترشيحه لأكثر من 30 جائزة في فئات متعددة، من ضمنها ترشيحه لأربع جوائز بافتا، و11 ترشيحاً لـجوائز السينما المستقلة البريطانية (BIFA) وفاز بأربع منها، بالإضافة إلى حصده لأربع جوائز من مهرجان تاورمينا السينمائي.

وضمن أعماله الدولية، شارك مالك مؤخراً في بطولة فيلم «السباحتان» من إخراج سالي الحسيني وبطولة كندة علوش وعلي سليمان، وقد افتتح مهرجان تورنتو السينمائي الدولي في دورته الـ47 ويعرض الآن على منصة نتفليكس كأحد أفلامها الأصلية. وقبله لعب دور البطولة في الفيلم الأسترالي The Furnace عام 2020، الذي كتبه وأخرجه رودريك ماكاي، .

