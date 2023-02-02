روبي في «حضرة العمدة»

الخميس Al wanees

تواصل الفنانة روبي تصوير مسلسل «حضرة العمدة» بأحد الاستوديوهات الخاصة بمنطقة السادس من أكتوبر .

ويحكي المسلسل عن فتاة تخرجت في الجامعة الأميركية وتعيش في القاهرة حياة متمدنة، وهي من أصول صعيدية، تتصاعد الأحداث برجوعها لبلدها في الصعيد، لتجد نفسها مجبرة أن تتولى منصب عمدة «القرية».

وتدور احداث المسلسل حول كيفية إقناع أهل القرية بتوليها مسؤولية تسيير أمورهم في ظل أن المتوارث أن تلك الوظيفة قاصرة على الرجال.

ويأتي المسلسل من إخراج عادل أديب للمنافسة بين مسلسلات رمضان 2023، وسيشارك في البطولة بجانب روبي كل من؛ سميحة أيوب، بسمة، رياض الخولي، محمد الصاوي، وإدوارد، لطفي لبيب، صلاح عبد الله، أحمد بدير، دينا، ومحمد محمود عبد العزيز، ومحمود عبد المغني، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبدالخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر . وكشفت مجموعة فنون مصر أنها وضعت ميزانية ضخمة للمسلسل بالتنسيق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

