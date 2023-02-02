إقبال كثيف على مؤسسات ودور النشر الكويتية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

الخميس Al wanees

شهدت أجنحة مؤسسات ودور النشر الكويتية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ 54 اقبالا كثيفا للزوار من مختلف الجنسيات والذين حرصوا على اقتناء الإصدارات الكويتية المميزة للكبار والصغار. وأكد مسؤول جناح مركز البحوث للدراسات الكويتية عبدالعزيز الخطيب ان المركز حريص على المشاركة بشكل سنوي في فعاليات معرض القاهرة للكتاب. وأكد الخطيب أن مركز البحوث لديه جمهور خاص من القراء والباحثين المهتمين بتاريخ الكويت والمنطقة بشكل عام، مشيرا الى حرص الجامعات والمراكز العلمية على متابعة الإصدارات الجديدة «أولا بأول». وأوضح أن من بين أبرز الإصدارات في الجناح (معالم مدينة الكويت) الذي يتكون من أربعة أجزاء و(أرشيف المدرسة المباركية) و(تاريخ القضاء ) بالاضافة الى كتب عن الشخصيات المميزة بالكويت وغيرها.واشاد بمستوى التنظيم وتوفير كافة سبل الراحة للقراء للتجول واقتناء الكتب والإصدارات المختلفة. من جهته، أكد مدير مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت سامي الوهيبي في تصريح مماثل لـ(كونا) حرص الجامعة على المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب باعتباره حدثا ثقافيا بارزا وأحد أكبر المعارض في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح أن جامعة الكويت تشارك في المعرض بعدد من الاصدارات «الشيقة والمفيدة» منها مجلة الشريعة والدراسات الاسلامية ومجلة العلوم الاجتماعية والمجلة العربية للعلوم الانسانية ومجلة العلوم الادارية ومجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية فضلا عن الكتب القانونية وحوليات الآداب والعلوم الاجتماعية .وبين أن مجلس النشر العلمي يهدف الى تعزيز العلاقة بين الكاتب والمؤلف والجمهور مشيرا الى أنه وعلى مدى أكثر من 20 عاما من المشاركة بالمعرض «اصبح لجناح جامعة الكويت بصمة وموقع متقدم على خريطة الثقافة العربية». بدوره قال مسؤول جناح (التقدم العلمي للنشر والتوزيع ) بالمعرض محمد الحسن في تصريح لـ(كونا) ان «إصداراتنا تهدف لنشر الثقافة العلمية والتفكير العلمي وتبسيط العلوم بالوطن العربي».وأعرب الحسن عن سعادته بالاقبال الكبير على معرض القاهرة للكتاب بشكل عام وجناح (التقدم العلمي للنشر) بصفة خاصة منوها بأن «70 في المئة من إصداراتنا نفدت منذ اليوم الثالث للمعرض وطلبنا تزويد الجناح بإصدارات أخرى». وأشار في هذا الصدد الى ثقة القراء في إصدارات (التقدم العلمي للنشر) والتي تصدر باللغتين العربية والإنكليزية بشكل يناسب المراحل العمرية المختلفة للأطفال سواء ما قبل التعليم الدراسي مرورا بالتعليم الإبتدائي والإعدادي والثانوي.

