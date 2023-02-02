قلعة المسيلحة التاريخية في لبنان تقاوم الإهمال

الخميس Al wanees

تعتبر قلعة (المسيلحة) العسكرية التاريخية في منطقة (البترون) الساحلية شمالي لبنان من المواقع التي تحافظ على واقعها الهندسي رغم الإهمال وغياب الصيانة وأعمال الترميم. ويعود بناء القلعة التي يعني اسمها المكان المحصن (مسلح) وشيدت للأعمال العسكرية والدفاعية إلى العهد البيزنطي ويعتقد بعض المؤرخين انها ترقى للعصور الوسطى والقرن الـ13. وتتكون (المسيلحة) من ثلاث طبقات يتجاوز ارتفاعها 50 مترا وتقدر مساحة البناء بحوالي 500 متر مربع وتتراوح سماكة جدرانها بين مترين وثلاثة امتار وتحوي ايضا بعض الفتحات والكوات للمراقبة واطلاق السهام بالاضافة الى وجود برج على جانبها الشمالي الغربي. وفي عام 1964 طبعت الدولة اللبنانية صورة القلعة على النقود الورقية القديمة من فئة 25 ليرة وأخيراً تم بناء سد للمياه فوقها مباشرة (سد المسيلحة) على (نهر الجوز) الذي تقع على شاطئه مدينة (البترون) شمال البلاد.

