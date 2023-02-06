الإعلام.. و«أمة في خطر»

الاخيرة

افتتحت صباح أمس فعاليات ملتقى قادة الإعلام العربي في دورته الـ 8 في فندق الفورسيزون في العاصمة الأردنية برعاية كريمة من دولة رئيس مجلس الوزراء

د. بشر هاني الخصاونة ووزير الاتصال الحكومي الأردني فيصل الشبول بتنسيق من الأمين العام للمنتدى الزميل النشط ماضي الخميس، وبحضور جمع من الوزراء والسفراء وممثلين لـ 15 دولة عربية يتقدمهم سفير دولة الكويت الدبلوماسي والإعلامي عزيز الديحاني.

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كانت لي ورقة ذكرت ضمنها أن الإعلام بالنهاية يعكس حالة قائمة في الأمة وأحوال أمتنا العربية تظهر أننا «أمة في خطر»، حيث نتعرض لتحديات غير مسبوقة في تاريخ الأمة فدولنا وشعوبنا يتساقطون في أتون حروب أهلية تدخل فيها دولنا من دون أن تخرج منها وهي ظاهرة جديدة في التاريخ الإنساني الذي يشهد حروباً ونهايات سريعة لها، إضافة إلى ذلك هناك تحديات نقص المياه والتصحر والتعليم والصحة والتنمية والانفجارات وإشكالية الانفجارات، وليست الزيادات السكانية والتطرف وزيادة جرعة السياسة الضارة على جرعات الاقتصاد وغيرها من أنشطة مفيدة، وشددتُ على ضرورة إدخال تدريس الاستخدام الراشد للسوشيال ميديا في المناهج الدراسية العربية، وضرورة إنشاء الحكومات لمعاهد تدريب دائمة للإعلاميين لتحويلهم من الهواية إلى الاحتراف ولتنبيههم لخطورة الكلمة المقروءة والمسموعة.

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آخر محطة:

مما ذكرتُه أن الإعلام أصبح مهنة من لا مهنة له، ويُمارَس من دون تدريب أو تأهيل مسبق أو ما يثبت أنه تلقى ما يثبت كفاءته لممارسة مهنة الإعلام، وأضفت أن الطبيب غير المؤهل قد يقتل شخصاً، والمهندس غير المؤهل قد يقتل أشخاصاً بانهيار المباني، والطيار بسقوط الطائرات وموت المئات، أما الإعلامي غير المهني فقد يتسبب بتفجُّر الأوطان وموت الآلاف وتهجير الملايين كما يحدث في وطننا العربي.

