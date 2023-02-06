وداعاً عكازي.. جراحون كويتيون حرروا دلال الراشد من ألمها الدائم

الاخيرة

«جبر الله قلبي بعد انكسار دام 20 عاما» هكذا بدأت الشابة الكويتية دلال الراشد حديثها بعد أن تمكنت من المشي على قدميها بشكل طبيعي ودون الحاجة إلى عكاز بعد اجراء عملية جراحية معقدة لتبديل مفصل الورك للخلع الوراثي والتي تعد من العمليات الكبرى وبسواعد كويتية. وقالت دلال مبتسمة «بكيت ألما وفرحا وايمانا بعطايا ربي الذي لم يخذلني يوما وها انا اليوم أستطيع ان أركع وأسجد وأجلس متربعة لأول مرة في حياتي وأمشي دون عكاز ولا اعوجاج والمضي قدما نحو احلامي التي صادرتها مني نظرات الشفقة تارة والتنمر تارة اخرى».

وسردت الشابة دلال امس لوكالة الانباء الكويتية «كونا» قصتها التي بدأت بخلع فخذها الأيسر اثناء الولادة بسبب عوامل وراثية وهو ما اخضعها لسلسلة عمليات جراحية وعلاج في الخارج وجلسات علاج طبيعي كانت مقررة لها «مدى الحياة» قائلة «كنت اتساءل دوما منذ طفولتي لماذا ارتدي حذاء مختلفا عن مثيلاتي؟ لماذا يتم منعي من دخول مادة التربية البدنية؟».

ومع وصول ألم العظام الى مرحلة لا تطاق قررت دلال اجراء عملية كان والداها – وهي ايضا- متخوفين منها لذلك اختارت عدم اخبارهما بقرارها وقالت دلال «وهذا بفضل ربي وفضل وطني الكويت التي وفرت لي خدمة صحية بهذا المستوى الرفيع عبر فريق طبي كويتي متمرس غمرني بالاهتمام البالغ» مضيفة «حطوني فوق راسهم ومشوا فيني». واوضحت «تغيرت حياتي.. أصبحت أمارس الرياضة وهواياتي المحببة ونسيت طعم الألم واصبح العكاز ذكرى احتفظ بها في سيارتي». من جانبه قال الجراح الكويتي د.منصور صادقي الذي اجرى العملية ضمن فريق طبي متكامل: ان «حالة دلال كانت متقدمة جدا لأن المفصل كان متآكلا تماما ما سبب خلعا في رأس الفخذ من تجويف مفصل الورك بالإضافة الى تآكل الطبقة الغضروفية المبطنة للمفصل ما سبب لها آلاما مبرحة واحتكاكا شديدا بالعظم بالإضافة الى وجود فرق واضح في «طول» قدميها وعرج شديد اثناء المشي، واضاف صادقي ان «عملية تبديل مفصل الورك بسبب الخلع الوراثي تعتبر من افضل العمليات لهؤلاء المرضى وتقدم افضل النتائج لإنهاء معاناتهم اذا تمت بالشكل الصحيح. يذكر أن وزارة الصحة تجري هذه العمليات المعقدة على مستوى عال يضاهي المستويات العالمية وبكفاءات وطنية تدربت في افضل المراكز الصحية بالعالم حيث تتميز هذه العمليات بطرق حديثة ودون تعرض العضلات او الاوتار للقطع ما يؤدي الى التأهيل السريع للمريض.

