الديحاني: انطلاق المُلتقى من الكويت يعكس إيمانها بأهمية الإعلام ودوره المؤثر

عربيات ودوليات

عمان- كونا: أكد سفير الكويت لدى الأردن عزيز الديحاني في كلمة له امس خلال افتتاح اعمال ملتقى قادة الاعلام العربي الذي انطلق في نسخته الاولى من الكويت يعكس ايمانها بأهمية الاعلام ودوره المؤثر في قضايا المجتمع وايمانا بوحدة الصف العربي والتشجيع على استمرارية هذه الأنشطة العربية التي تصب في صالح اوطاننا.

واكد الديحاني أهمية الملتقى في البحث بواقع الاعلام العربي في ظل التحولات الناتجة عن الازمات التي أصبحت تتصدر الاعلام اقليميا ودوليا والحرص على توجيه الاعلام في خدمة قضايا الامة العربية ومواجهة التحديات التي أصبحت واقعا يعيشه العالم

