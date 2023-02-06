loader

عربيات ودوليات

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

الديحاني: انطلاق المُلتقى من الكويت يعكس إيمانها بأهمية الإعلام ودوره المؤثر


عمان- كونا: أكد سفير الكويت لدى الأردن عزيز الديحاني في كلمة له امس خلال افتتاح اعمال ملتقى قادة الاعلام العربي الذي انطلق في نسخته الاولى من الكويت يعكس ايمانها بأهمية الاعلام ودوره المؤثر في قضايا المجتمع وايمانا بوحدة الصف العربي والتشجيع على استمرارية هذه الأنشطة العربية التي تصب في صالح اوطاننا.
واكد الديحاني أهمية الملتقى في البحث بواقع الاعلام العربي في ظل التحولات الناتجة عن الازمات التي أصبحت تتصدر الاعلام اقليميا ودوليا والحرص على توجيه الاعلام في خدمة قضايا الامة العربية ومواجهة التحديات التي أصبحت واقعا يعيشه العالم


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة