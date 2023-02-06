جنرال إسرائيلي يهدد بقتل نتانياهو

عربيات ودوليات

القدس المحتلة- الوكالات: علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على التهديدات بقتله من قبل طيار إسرائيلي شارك في قصف المفاعل النووي العراقي. ونقلت صحيفة «اسرائيل هايوم» العبرية، صباح امس عن نتانياهو قبيل عودته من فرنسا أن «هذا التهديد يتخطى الحدود، لقد سمعنا تهديدا صريحا باغتيال رئيس الوزراء». وفور وصوله إلى مطار بن غوريون بتل أبيب، شدد نتانياهو على أنه سيعمل على تطبيق القانون ضد من يحرض أو يهدد بقتل رئيس الوزراء، مضيفا أن مثل هذه التهديدات تعد خطرا حقيقيا على الديموقراطية الإسرائيلية.

وكان طيار إسرائيلي شارك في قصف المفاعل النووي العراقي عام 1981 قد هدد، باغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي حال استمر في تنفيذ خطة لإصلاح القضاء تصفها المعارضة بـ «الانقلاب». وكتب العقيد (احتياط) زئيف راز، أحد قادة الاحتجاج ضد نتانياهو «إذا حصل رئيس الوزراء على سلطات دكتاتورية، فهو ووزراؤه يجب قتلهم».

وفي وقت لاحق أصدرت الشرطة الإسرائيلية بيانا رسميا أعلنت فيه أن قائدها يعقوب شبتاي قرر، بعد «زيادة كبيرة في تصريحات التحريض الخطيرة» أن أي منشور «من هذا النوع» على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام سيتم التحقيق فيه. وأضافت «لن تتسامح شرطة إسرائيل مطلقا مع المنشورات التحريضية من أي نوع، وأي شخص ينشر أو يعبر عن نفسه بطريقة تهديدية وتحريضية لإلحاق الأذى بالشخصيات العامة سيتم التحقيق معه مع التحذير وإذا تبين أنه ارتكب جريمة جنائية سيتم تقديم لائحة اتهام ضده».

الى ذلك ورغم الأمطار الغزيرة شارك عشرات الآلاف من الإسرائيليين للأسبوع الخامس على التوالي في احتجاجات على خطط حكومة نتانياهو لإدخال إصلاحات على النظام القضائي، وهي الخطط التي يقول منتقدون إنها تقوض نظام الضوابط الديموقراطية على الوزراء من قبل المحاكم. ويرفض نتانياهو الاحتجاجات ويصفها بأنها عدول من معارضي اليسار عن قبول نتائج انتخابات نوفمبر الماضي التي أفضت إلى واحدة من أكثر الحكومات انتماء لليمين في تاريخ إسرائيل. ويقول المحتجون إنه سيتم تقويض الديموقراطية الإسرائيلية إذا نجحت الحكومة في تمرير الخطط التي ستشدد السيطرة السياسية على التعيينات القضائية وتحد من صلاحيات المحكمة العليا لإلغاء قرارات الحكومة أو قوانين الكنيست.

