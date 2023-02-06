لافروف في بغداد لبحث التطورات الدولية وملف الطاقة

عربيات ودوليات

بغداد- الوكالات: توجه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الى العاصمة العراقية بغداد امس في زيارة رسمية ضمن وفد رفيع المستوى لبحث التطورات في المنطقة وتعزيز التعاون بين البلدين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، امس: إن جدول الأعمال يتضمن لقاء لافروف ونظيره العراقي فؤاد حسين اليوم إضافة إلى لقائه الرئاسات الثلاث. ووفق متحدث الخارجية العراقية فإن لافروف «يترأس وفدا حكوميا روسيا رفيع المستوى دبلوماسيا واقتصاديا واستثماريا ويضم شركات متعددة نفطية غازية إضافة إلى شركات في مختلف القطاعات».

وتأتي الزيارة وفق الصحاف «في سياق تأكيد انفتاح العراق على جميع شركائه وأصدقائه وأهمية العلاقات الاستراتيجية مع الجانب الروسي في تعزيز الجذب الاستثماري لاسيما ما يتعلق بملفات الطاقة».

كما أنها تأتي «في سياق تعزيز دور العراق في تنسيق التفاعلات الاقليمية والدولية وفي ظل زيارات تشهدها العاصمة العراقية بغداد»، بحسب المتحدث.

