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عربيات ودوليات

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أول اجتماع قطري- مصري لـ«التشاور السياسي» في القاهرة


عقدت وزارتا خارجية قطر ومصر، أمس، الاجتماع الأول للجنة التشاور السياسي في العاصمة القاهرة، أكدتا فيه تعزيز الجهود المشتركة للتغلب على التحديات التي تواجه المنطقة. ووفق ما أوردت وزارة خارجية قطر في بيان، ترأس الجانب القطري في الاجتماع مساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية محمد الخليفي، فيما ترأس الجانب المصري السفير علاء موسى، مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية. وجرى خلال الاجتماع «مناقشة آخر المستجدات على الساحتين العربية والدولية، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما القضية الفلسطينية». وأكد الجانبان خلال الاجتماع «أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتحقيق الازدهار والتنمية؛ للتغلب على التحديات التي تواجه المنطقة العربية». ويأتي هذا الاجتماع في ظل التنامي المستمر للعلاقات بين البلدين .


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