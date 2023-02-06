البرهان: الجيش لا يخطط للانقلاب على «الإطاري»

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الخرطوم- الوكالات: نفى رئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، أن يكون الجيش يخطط للانقلاب على الاتفاق الإطاري. وجاء ذلك في كلمة له خلال حفل زفاف جماعي في اليوم الثاني من جولته بولاية نهر النيل (شمال) وفق بيان لمجلس السيادة الانتقالي. وقال البرهان «هناك من أفزعتهم جولاتنا واعتقدوا أننا بصدد التنصل من الاتفاق الإطاري». وأضاف أن «القوات المسلحة لا تخطط للانقلاب على ما اتفقت عليه، بل تسعى إلى أن يتوافق السودانيون ويتّحدوا لإخراج البلاد من وضعها الراهن، وهي ماضية في البحث عن الحلول التي يمكن أن تجمع الناس».