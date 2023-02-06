«حرب الاستطلاع الباردة»

عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: أثار «منطاد التجسس الصيني» الذي سافر عبر الولايات المتحدة قبل أن يسقطه الجيش الأميركي قلقًا عميقًا في الكابيتول هيل نظرا لأنه جاء في أعقاب تقرير سري أوجز حوادث عدائية من دول يحتمل أنها تستخدم تكنولوجيا جوية متقدمة تتجسس على البلاد.

وناقش التقرير السري المقدم إلى الكونغرس الشهر الماضي حادثتين على الأقل لقوة منافسة تقوم بمراقبة جوية باستخدام تقنية متطورة غير معروفة على ما يبدو، وفقًا لمسؤولين أميركيين أبلغوا صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية.

وفي حين أن التقرير لم ينسب الحوادث إلى أي دولة قال مسؤولان أميركيان مطلعان على البحث: إن المراقبة ربما نفذتها الصين. وركز التقرير المتعلق بما تسميه أجهزة المخابرات بالظواهر الجوية غير المحددة على عدة حوادث يعتقد أنها عمليات تجسس ومراقبة. وتضمنت بعض هذه الحوادث البالونات في حين أن البعض الآخر شمل طائرات بدون طيار «كوادكوبتر». وتستخدم العديد من البلدان تقنية التجسس الجوي لجمع البيانات عن الدول المتنافسة وكذلك الحلفاء والشركاء ولإلقاء نظرة على الأجزاء النائية من العالم لكن هذه الممارسة يمكن أن تؤدي إلى أزمات دبلوماسية وتوترات عسكرية أكبر عندما تنحرف عن مسارها.

وفي عام 2001، اصطدمت طائرة استخباراتية تابعة للبحرية الأميركية بطائرة اعتراضية صينية بالقرب من جزيرة هاينان الصينية وخلف الحادث وفاة طيار صيني وأدى إلى أزمة دبلوماسية بين قادة البلدين.

وقال إيفان ميديروس أستاذ بجامعة جورجتاون ومدير أول في آسيا في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض في إدارة أوباما عن حادثة البالون التي تشمل الصين «لسنا بحاجة إلى أي دليل أكثر من هذا على أننا في منافسة طويلة الأمد شبيهة بالحرب الباردة والتي سيتم التعبير عنها بمصطلحات عسكرية واستخباراتية للعقد القادم وما نفتقر إليه هو آليات إدارة هذا الصراع».

ويعتقد مسؤولو الدفاع الأميركيون أن الصين تقوم بمراقبة مناطق التدريب العسكري والتدريبات كجزء من محاولة لفهم أفضل لكيفية تدريب أميركا طياريها والقيام بعمليات عسكرية معقدة.

وقال مسؤولون إن المواقع التي حدثت فيها عمليات مراقبة غير عادية تشمل قاعدة عسكرية في الولايات المتحدة وقاعدة في الخارج وقال مسؤول أميركي إن التقرير السري ذكر أن محطة فالون الجوية في نيفادا ومحطة سلاح مشاة البحرية الجوية إيواكوني في اليابان مواقع يُعتقد أنها حدثت فيها عمليات مراقبة أجنبية لكنه لم يذكر صراحة أن الصين كانت وراء هذه الإجراءات.

ومنذ عام 2021 ، فحصت «البنتاغون» 366 حادثة لم يتم تفسيرها في البداية وقال إن 163 منها كانت عبارة عن بالونات.

