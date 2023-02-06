حريق هائل في أوهايو الأميركية جراء خروج قطار «كيماوي» عن سكته

عربيات ودوليات

خرج قطار يحمل مادة كيميائية عن مساره في شمال الولايات المتحدة، ما تسبب في نشوب حريق هائل وإجلاء مئات الأشخاص، وفق ما أفاد مسؤولون ووسائل إعلام أميركية.

ولم تسجل إصابات جراء خروج القطار المكون من خمسين عربة عن مساره، السبت، في ولاية أوهايو قرب الحدود مع ولاية بنسلفانيا.

وسمع دوي عدة انفجارات مع استمرار اشتعال عربات، رغم جهود عناصر الإطفاء التي تباطأت بسبب تجمد صهاريج المياه نتيجة البرد القارس الذي يضرب هذا الجزء من أميركا الشمالية في نهاية الأسبوع.

وكان القطار يحمل كلوريد الفاينيل، وهي مادة كيميائية تستخدم في صناعة البلاستيك.

وصدرت أوامر لحوالي ألفي ساكن، بإخلاء منازلهم. وأمرت السلطات المحلية جميع السكان داخل دائرة نصف قطرها 1,6 كيلومتر من موقع الكارثة بإخلاء المكان.

