بوتين وعد إسرائيل بعدم تصفية زيلينسكي

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، الذي قام بوساطة لفترة وجيزة في بداية العملية الروسية في أوكرانيا انه أخذ وعدا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعدم قتل نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وبينما لم تسفر جهود بينيت في الوساطة عن شيء يذكر لإنهاء الأزمة المستمرة منذ فبراير 2022، فإن تصريحاته سلطت الضوء على دبلوماسية الغرف المغلقة، والجهود التي بذلت لمحاولة وقف الحرب سريعا في أيامها الأولى. ونقلت أسوشيتد برس عن بينيت قوله «سألته: هل تخطط لقتل زيلينسكي؟

فقال: لن أقتل زيلينسكي. ثم قلت له يجب أن تعدني بأنك لن تقتل زيلينسكي، فقال: لن أقتل زيلينسكي».

ولفت رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق كذلك إلى أن بوتين تخلى خلال وساطته عن تعهده بالسعي إلى نزع سلاح أوكرانيا، وأن زيلينسكي وعد بعدم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو». الى ذلك صرح المستشار الألماني أولاف شولتس بأن بوتين «لم يهدده ولم يهدد ألمانيا» خلال المحادثات الهاتفية وقال شولتس في مقابلة نشرت أمس مع صحيفة «بيلد آم سونتاغ» الأسبوعية عندما سُئل عما إذا كان الرئيس الروسي قد قام بتهديده عبر الهاتف: «كلا، بوتين لم يهددني، ولم يهدد ألمانيا».

كما أكد المستشار الألماني أن هناك «توافقاً» مع الرئيس الأوكراني على عدم استخدام الأسلحة المزودة من الغرب لشن هجمات على الأراضي الروسية.

في غضون ذلك، أُرسلت أولى الدبابات ألمانية الصنع «ليوبارد 2» إلى أوكرانيا في إطار الدعم الذي وعدت دول غربية بتقديمه وفي حين قالت مليشيا فاغنر الروسية إنها تخوض معارك ضارية في مدينة إستراتيجية بإقليم دونباس توقع الجيش الأوكراني هجوما صاروخيا روسيا واسعا.

وأعلنت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند في تغريدة على تويتر أن طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية الكندية أقلعت من مدينة هاليفاكس(شرقي كندا) وعلى متنها أول دبابة «ليوبارد 2» مقدمة لأوكرانيا. وفي الإطار نفسه، أعلن رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا أن بلاده سترسل دبابات «ليوبارد 2» إلى أوكرانيا، دون أن يحدد عددها.

في المقابل قال مؤسس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية يفغيني بريغوجين امس إن معارك ضارية تدور مع القوات الأوكرانية في كل شوارع الأحياء الشمالية لمدينة باخموت التي تقع شمالي مقاطعة دونيتسك في إقليم دونباس (شرقي أوكرانيا) وأضاف في بيان على تطبيق تليغرام «جنودنا يقاتلون من أجل كل شارع وكل منزل وكل سلالم بناية.. القوات الأوكرانية المتواجدة لا تتراجع وتقاتل حتى النهاية».

من جهتها، قالت قيادة عمليات الجنوب الأوكرانية إن روسيا تستعد لهجوم صاروخي واسع النطاق على جنوب أوكرانيا.

وأضافت القيادة أن قواتها ترصد نشاطا ملحوظا لطائرات الاستطلاع الروسية وأن دفاعاتها أسقطت خلال اليومين الماضيين عددا من تلك الطائرات، لا سيما في منطقة البحر الأسود.

