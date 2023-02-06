خامنئي يعفو عن عشرات الآلاف من متهمي الاحتجاجات

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طهران- الوكالات: وافق المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران، آية الله علي خامنئي، على قرارات العفو وتخفيف العقوبة عن عشرات الآلاف من «المتهمين والمدانين» في موجة الاحتجاجات الأخيرة في البلاد «وبعض المتهمين الآخرين» حسبما اوردت وكالة «إرنا» الرسمية امس. وقالت الوكالة «وافق المرشد الأعلى علي خامنئي في مرسوم، على قرارات العفو وتخفيف العقوبة عن عشرات الآلاف من المتهمين والمدانين في أعمال الشغب الأخيرة في البلاد، وبعض المتهمين الآخرين». وأضافت «خامنئي وافق على طلب رئيس السلطة القضائية بالعفو الشامل عن المحكوم عليهم في أعمال الشغب الأخيرة».

وشمل قرار خامنئي «الأشخاص الذين لم يثبت لديهم ارتباط بأجهزة استخبارات أجنبية أو لديهم ارتباط مع عناصر مخابرات أجنبية، ولم يرتكبوا جرائم القتل والجرح العمد، ولم يخربوا أو يحرقوا الممتلكات العامة والخاصة، ولا توجد بحقهم شكوى شخصية».

وبحسب الوكالة «لم يشمل القرار الأشخاص الذين ارتكبوا جرم تهريب السلاح وبيعه، والذين قاموا بالسطو المسلح والذين تاجروا بالمواد المخدرة والذين يديرون منازل الدعارة ويهربون المشروبات الكحولية إلى البلاد، والذين تاجروا بالعملات الأجنبية بشكل منظم والإضرار باقتصاد البلاد، والمخلين الرئيسيين باقتصاد البلاد، والذين ارتكبوا جرائم داخلية وخارجية».

كما شمل العفو النساء اللواتي لديهن طفل والنساء اللواتي لديهن مرض مستعصٍ واللواتي تخطين الـ 60 سنة واللواتي لم يستطعن دفع الجرائم النقدية المترتبة عليهم خلال فترة حكمهم.

وشهدت إيران احتجاجات شعبية في مدن عدة تنديدا بوفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) في 16 سبتمبر الماضي، بعد 3 أيام من اعتقالها على يد شرطة الأخلاق بذريعة عدم ارتداء ملابس محتشمة. وتقول جماعات حقوقية إن ما لا يقل عن 250 محتجا لقوا حتفهم، فضلا عن اعتقال الآلاف.

