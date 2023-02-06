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عودة غادة عبدالرازق في رمضان 2023


بعد أن غابت الفنانة غادة عبدالرازق عن المشاركة في الموسم الرمضاني الماضي، وكان آخر أعمالها مسلسل «لحم غزال»، الذي عرض في رمضان 2021، حسمت النجمة أمرها وقررت بشكل نهائي خوض السباق الرمضاني المقبل 2023 بمسلسل «تلت التلاتة»، وذلك بعد تحويله إلى 15 حلقة، حيث تستعد غادة لبدء تصوير مشاهدها في العمل بعد الانتهاء من التحضيرات الأخيرة والاستقرار على كل التفاصيل. المسلسل من تأليف هبة الحسيني، وإخراج محمد هشام الرشيدي، ويشارك في بطولته إلى جانب عبدالرازق، ماجد المصري، نجلاء بدر وآخرون. والعمل من نوعية الدراما الاجتماعية المليئة بالإثارة والغموض.


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