محمد عبده للجمهور الكويتي: «أقرب الناس» و«على البال»

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في ليلة مميزة كان الجمهور على موعد مع فنان العرب محمد عبده الذي استقبله الجمهور في ثاني حفلة من ليالي فبراير الكويت 2023 التي تقام في قاعة الارينا ضمن حفلات عديدة يشارك فيها عدد من النجوم.

وقام «بو نورة» بتقديم ليلة غنائية طربية لأجمل وأبرز أعماله الغنائية وسط حضور جماهيري لافت وقد تفاعل الجمهور الذي كان موجودا وايضا محبوه عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع فقرات الحفل والاغاني التي قدمها على المسرح حيث استمرت حتى ساعات متأخرة من الليل.

وخلال لقائه الصحافة الكويتية اكد الفنان محمد عبده بأنه حريص كل الحرص على تلبية كل طلبات محبيه من أداء الأغاني العديدة وانه قد سعى كثيرا في أن تكون الاغاني المعدة للحفل في ان تحتوى على أكبر عدد ممكن ومتاح له وتمنى أن تحوز الاختيارات إعجاب الجمهور.

واضاف ايضا قائلا: الجمهور الكويتي يعتبر معاصراً للمسرح الغنائي والفنون عموماً خاصة في ظل الزخم الكبير من الانتاج الفني الذي شهدته الكويت منذ الانطلاقة الثقافية حتى وقتنا الحالي كما ان هناك تفاعلاً كبيراً لحضور الفعاليات المماثلة لهذه الفعالية وبالتالي فان لدى هذا الجمهور الوعي في الاستماع واختيار الاغاني المميزة والتفاعل معها.

وقال: انا محظوظ ان اشهد الطفرة الفنية والثقافية في السعودية واعيش لحظة وجود مسرح باسمي تكون فيه فعاليات عديدة وغنائية وايضا اشهد في حياتي هذا التطور الفني في السعودية في ظل توجيهات القيادة الرشيدة واتمنى ان يكون هناك مستقبل باهر في هذا الصعيد.

وبعد ذلك اطل الفنان محمد عبده على الجمهور الذي بادله التحية وصيحات الجمهور التي تعالت في ارجاء «ارينا الكويت» ما بين «نورت يابو نورة» و«ياهلا بالغالي» و«مشتاقين» وبادلهم بو نورة هذه المحبة بان وضع يده على رأسه تقديرا ومحبة لهذا الجمهور الوفي.

وبعد ذلك بدأت الحفلة الغنائية وقام الفنان محمد عبده باداء العديد من الاغاني المتنوعة ومنها «قسوة» و«سيد الغنادير» و«الله اقوى» و«الملامح» و«البساط احمدي» و«عنود الصيد» و«جكرة غضى» و«ولعتني» و«ياغايبه» و«نوى القلب» و«أقرب الناس» و«على البال» و«لك حق تزعل» و«كل مانسنس» و«ياشايل الظبى» و«ياغالي الاثمان» و«يامتلف الروح» واختتمها باغنية «ايوه» وقد كان هناك تفاعل عجيب مع جميع الاغاني الأمر الذي جعل «بونورة» في يستكمل الوصلات الغنائية دون تعب او ملل لمدة تصل إلى اربع ساعات من الغناء والإبداع والتألق.

