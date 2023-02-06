لأول مرة.. كيفن هارت في الرياض

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يحلّ نجم ستاند أب كوميدي الفنان الأميركي العالمي كيفن هارت، ضيفًا على مدينة الرياض، حيث يقدّم فيها واحدًا من عروضه المليئة بالضحك والقصص الفكاهية، وذلك في منطقة بوليفارد رياض سيتي على مسرح محمد عبده أرينا، ضمن فعاليات تقويم الرياض، في يوم السبت «25 فبراير».

ويعدّ كيفن هارت أحد أبرز الوجوه العالمية في عروض ستاند أب كوميدي ويحظى بجماهيرية عالية في شتى بلاد العالم، إذ تمتلئ القاعات والمدرجات التي يقدم فيها إبداعاته بمعجبيه من عشاق فن ستاند أب كوميدي.

وتأتي عروض كيفن هارت في الرياض ضمن جولته العالمية «REALITY CHECK»، حيث يقدّم خلالها عروضه التي تحوي الكثير من الفكاهة والضحك والنقد الساخر، ويطرحها هارت بطريقته المميزة التي يبرع فيها، من خلال طبيعته الفكاهية التلقائية.

وحقق هارت خلال مسيرته العديد من الجوائز العالمية، وتم ترشيحه لجائزتي إيمي وجرامي، فيما تشهد تذاكر عروضه تنافسًا هائلًا فور طرحها.

بينما سيقام عرض كيفن هارت في منطقة بوليفارد رياض سيتي من بين العديد من العروض والفعاليات الترفيهية المنوعة التي تقام على مدار العام ضمن أنشطة تقويم الرياض.

