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ريما يوسف تُطلق «أحنّ إليك»


بعد غنائها باللغة العربيّة الفصحى للمرّة الأولى في «أحبّك رغماً»، تعود الفنّانة ريما يوسف لتُكرّر هذه التجربة من خلال أغنيتها المصورة الجديدة بعنوان «أحنّ إليك» والتي أطلقتها بالتعاون مع شركة Universal» Music MENA».
وتأتي فكرة «أحنّ إليك» بشكل درامي رومانسي من كتابة حذيفة العرجي وألحان رامي الشافعي، أمّا التوزيع والميكس والماسترينغ فلعمر صباغ. وهي تُجسّد قصّة امرأة في حالة حبّ كبيرة وعميقة تعاني بسبب فراق الحبيب. هذا، وتنقل الأغنية التقلبات العاطفية المختلفة التي تمر بها والمشاعر التي يصعب عليها تخطّيها.
وعن هذه الأغنية قالت ريما يوسف: «أردت من خلال «أحنّ إليك» تسليط الضوء على الصراع العاطفيّ الذي نعيشه في حياتنا اليومية، فكلّ إنسان يمرّ بلحظات ضعف وتردّد إلاّ أنّه يبقى دائماً، صانع مصيره وسيّد قراراته وقادراً على التغلّب على ذكرياته والمضي قدماً في الحياة».
وختمت ريما بالقول: «صوّرت الأغنية على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المُخرج Rulf ضمن إطار جريء وراقٍ، وأظهر من خلاله بمفردي بسبعة لوكات مُختلفة تترجم الحالات العاطفية المتقلبة التي أعيشها في «أحنّ إليك».


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