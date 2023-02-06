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دوليه

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مستقبل دي ماريا مع يوفنتوس مجهول


كشفت صحيفة غازيتا الإيطالية أن يوفنتوس تساوره الشكوك حول مستقبل النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا مع الفريق. وذكرت الصحيفة أن «السيدة العجوز» غير متيقن باستمرار اللاعب الفائز بلقب كأس العالم 2022 مع الأرجنتين، مشيرة إلى أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي.
وأضافت: «رغم الإشارات الإيجابية التي وجهها دي ماريا بقوله إن عائلته سعيدة في تورينو، ولكن القضايا التي يواجهها اليوفي تثقل كاهله وتجعله غير متأكد من الحفاظ على النجم الأرجنتيني». وختمت بأن عودة دي ماريا إلى الدوري الأرجنتيني وانضمامه إلى ناديه السابق روساريو سنترال مطروحة بقوة.


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