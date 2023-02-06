سان جرمان قلب الطاولة على تولوز

دوليه

قاد الدوليان المغربي أشرف حكيمي والأرجنتيني ليونيل ميسي فريقهما باريس سان جرمان إلى مواصلة الصحوة بقلب الطاولة على الضيف تولوز بالفوز عليه 2-1 أول من أمس على ملعب «بارك دي برانس» في باريس في افتتاح المرحلة الثانية والعشرين من بطولة فرنسا.

وفاجأ الضيوف أصحاب الأرض بهدف السبق عبر الهولندي برانكو فان دن بومن في الدقيقة 20، لكن حكيمي أدرك التعادل (38)، ثم صنع هدف الفوز لميسي (58).

وهو الفوز الثاني تواليا لباريس سان جرمان والسابع عشر هذا الموسم فعزز موقعه في الصدارة برصيد 54 نقطة بفارق ثماني نقاط أمام مطارده المباشر مرسيليا ، علما أن سان جرمان ومرسيليا سيلتقيان في قمة نارية الاربعاء المقبل على ملعب «فيلودروم» في ثمن نهائي مسابقة الكأس المحلية. وعانى باريس سان جرمان الامرين لايقاف صحوة تولوز الذي مني بخسارته الاولى في المباريات الست الاخيرة في الدوري (أربعة انتصارات وخسارة واحدة) فبقي ثانيا عشر برصيد 29 نقطة. وخاض باريس سان جرمان في غياب هدافيه الدوليين كيليان مبابي والبرازيلي نيمار والمدافعين بريسنل كيمبيمبي والإسباني سيرجيو راموس بسبب الإصابة، ولاعب الوسط الدولي الايطالي ماركو فيراتي بسبب الإيقاف. واستقبلت شباك سان جرمان هدفا للضيوف من ركلة حرة مباشرة انبرى لها الهولندي برانكو فان دن بومن بيمناه من خارج المنطقة واسكنها الزاوية اليمنى (20). وأدرك باريس سان جرمان التعادل عندما استغل المدافع الدولي المغربي أشرف حكيمي كرة من الجهة اليمنى سددها قوية بيسراه من 22 مترا في الزاوية اليمنى البعيدة للحارس مكسيم دوب (38). وتابع باريس سان جرمان افضليته في الشوط الثاني ونجح في التقدم عندما فعلها حكيمي مجددا بتلاعبه بدفاع الضيوف فاستغل ميسي الكرة وسددها قوية بيسراه من خارج المنطقة (58). واستعاد ليل سكة الانتصارات بعد خسارة وتعادل بفوزه على مضيفه رين 3-1. واستهل رين المباراة بأفضل طريقة ممكنة بافتتاحه التسجيل في الدقيقة الاولى عبر الجزائري الأصل أمين غويري، لكن ليل قلب الطاولة في الشوط الثاني بتسجيله ثلاثة أهداف تناوب عليها الكوسوفي إيدون زهيغروفا (59) وريمي كابيلا (85) والبرتغالي أندريه غوميش (90+3). وعزز ليل موقعه في المركز السادس برصيد 38 نقطة بفارق نقطتين خلف رين الخامس. وفي مباراة ثالثة، حقق ليون فوزا كبيرا على مضيفه تروا 3-1. وصعد ليون الى المركز الثامن مؤقتا برصيد 32 نقطة مقابل 19 نقطة لتروا السادس عشر.

