أونيون واصل صحوته

دوليه

واصل أونيون برلين صحوته وانتزع الصدارة مؤقتا بفوزه الصعب على ضيفه ماينتس 2-1 أول من امس في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الألماني. ومنح كيفين بيهرنز التقدم لأونيون برلين في الدقيقة 32، لكن ماينتس نجح في إدراك التعادل في الدقيقة 79 عبر المهاجم الدنماركي ماركوس إنغفارستن من ركلة جزاء، لكن فريق العاصمة سرعان ما سجل هدف الفوز بواسطة المهاجم الأميركي جوردان سيباتشيو (84). وهو الفوز الرابع على التوالي لأونيون برلين والثاني عشر هذا الموسم فرفع رصيده الى 39 نقطة بفارق نقطتين أمام بايرن ميونيخ حامل اللقب والمتصدر السابق. وحذا دورتموند حذو أونيون برلين وحقق فوزه الرابع تواليا والثاني عشر هذا الموسم عندما تغلب على ضيفه وشريكه السابق فرايبورغ 5-1.

ورفع بوروسيا دورتموند رصيده إلى 37 نقطة وارتقى الى المركز الثالث مؤقتا بفارق الاهداف خلف بايرن ميونيخ. كما استغل دورتموند تعثر لايبزيغ أمام مضيفه كولن 0-0 لتقدم أمامه بفارق نقطة واحدة. واستغل أينتراخت فرانكفورت الخسارة المذلة لفرايبورغ فانتزع منه المركز الخامس بفوزه الكبير على ضيفه كولن بثلاثية نظيفة. وتخلص بوخوم من المركز السادس عشر الذي يفرض على صاحبه خوض ملحق تفادي الهبوط مع ثالث الدرجة الثانية، بفوزه الكبير على ضيفه هوفنهايم 5-2. وتعادل بوروسيا مونشنغلادباخ مع شالكه سلبا.

