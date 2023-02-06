نيوكاسل سقط في فخ التعادل

دوليه

انتهت مواجهة نيوكاسل يونايتد وضيفه وست هام يونايتد على وقع التعادل 1-1 أول من أمس ضمن المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإنكليزي. وتقدم نيوكاسل بهدف مبكر عن طريق كالوم ويلسون في الدقيقة الثالثة قبل أن يتعادل لوكاس باكيتا لوست هام بهدف أحرزه في الدقيقة 32. وتراجع نيوكاسل للمركز الرابع بعد أن رفع رصيده إلى 40 نقطة بعد أن تعادل للمرة العاشرة هذا الموسم مقابل 10 انتصارات وخسارة وحيدة. من جانبه تقدم وست هام للمركز السادس عشر بعد أن رفع رصيده إلى 19 نقطة عقب تعادله للمرة الرابعة مقابل 5 انتصارات و12 هزيمة. وفي مباراة أخرى حقق مان يونايتد فوزا صعبا على ضيفه كريستال بالاس، 2-1 بملعب أولد ترافورد. سجل برونو فيرنانديز من ركلة جزاء (7) وماركوس راشفورد (63) هدفي يونايتد، بينما أحرز جيفري شلوب هدف كريستال بالاس (76). وبهذا الفوز، رفع مان يونايتد رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد بالاس عند 24 نقطة في المركز الثاني عشر. وسقط ليفربول مجددا، بهزيمته أمام مضيفه وولفرهامبتون 0-3. وأحرز أهداف اللقاء كل من مدافع ليفربول جويل ماتيب (5 بالخطأ في مرماه) وكريغ داوسون (12) وروبن نيفيس (71).

وارتفع رصيد وولفرهامبتون بهذا الفوز، إلى 20 نقطة في المركز الخامس عشر، فيما استقر ليفربول في المركز العاشر برصيد 29 نقطة. وفي بقية المباريات فاز ليستر سيتي على أستون فيلا 4-2، وبرينتفورد على ساوثمبتون 3-0، وبرايتون على بورنموث 1-0.

