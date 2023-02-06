loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

نيوكاسل سقط في فخ التعادل


انتهت مواجهة نيوكاسل يونايتد وضيفه وست هام يونايتد على وقع التعادل 1-1 أول من أمس ضمن المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإنكليزي. وتقدم نيوكاسل بهدف مبكر عن طريق كالوم ويلسون في الدقيقة الثالثة قبل أن يتعادل لوكاس باكيتا لوست هام بهدف أحرزه في الدقيقة 32. وتراجع نيوكاسل للمركز الرابع بعد أن رفع رصيده إلى 40 نقطة بعد أن تعادل للمرة العاشرة هذا الموسم مقابل 10 انتصارات وخسارة وحيدة. من جانبه تقدم وست هام للمركز السادس عشر بعد أن رفع رصيده إلى 19 نقطة عقب تعادله للمرة الرابعة مقابل 5 انتصارات و12 هزيمة. وفي مباراة أخرى حقق مان يونايتد فوزا صعبا على ضيفه كريستال بالاس، 2-1 بملعب أولد ترافورد. سجل برونو فيرنانديز من ركلة جزاء (7) وماركوس راشفورد (63) هدفي يونايتد، بينما أحرز جيفري شلوب هدف كريستال بالاس (76). وبهذا الفوز، رفع مان يونايتد رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد بالاس عند 24 نقطة في المركز الثاني عشر. وسقط ليفربول مجددا، بهزيمته أمام مضيفه وولفرهامبتون 0-3. وأحرز أهداف اللقاء كل من مدافع ليفربول جويل ماتيب (5 بالخطأ في مرماه) وكريغ داوسون (12) وروبن نيفيس (71).
وارتفع رصيد وولفرهامبتون بهذا الفوز، إلى 20 نقطة في المركز الخامس عشر، فيما استقر ليفربول في المركز العاشر برصيد 29 نقطة. وفي بقية المباريات فاز ليستر سيتي على أستون فيلا 4-2، وبرينتفورد على ساوثمبتون 3-0، وبرايتون على بورنموث 1-0.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة